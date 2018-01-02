Граждане РФ «будут получать около 50% всей медпомощи за деньги»

Москва, , 01:06 — REGNUM К 2025 году граждане РФ будут получать около 50% всей медицинской помощи за деньги. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Сегодня 35% медицинской помощи от объемов, которые оказываются на территории Российской Федерации, оказываются за счет средств самих граждан. Если ситуация не будет меняться, к 2025 году это будет уже 50%», — сказал депутат.

Несмотря на попытки, в том числе фракции, увеличить финансирование отрасли здравоохранения до логичных и определенных ВОЗ в 6% ВВП, финансирование на ближайшую трехлетку будет колебаться от 4,1% ВВП в 2018 году с понижением до 3,8% ВВП к 2020 году, напомнил парламентарий.

«При таком уровне финансирования говорить о современном уровне здравоохранения не приходится. РФ будет оставаться на периферии от глобальной борьбы за человека, за человеческий потенциал, одним из важных элементов которой является здравоохранение. Ни в одной отрасли здравоохранения РФ не может похвастаться цифрами, близкими даже странам Восточной Европы», — констатировал Куринный.

Он также указал на то, что в РФ «приходиться собирать средства на отработанные во всем мире операции, которые проводятся фактически бесплатно».

"Только в РФ граждане, организации, в том числе центральные телеканалы занимаются тем, что собирают деньги на операции, которые должны проводиться детям бесплатно. Это ненормальная ситуация», — указал он.