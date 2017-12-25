Ульяновские школьники примут участие в Кремлевской новогодней ёлке

Ульяновск, , 16:07 — REGNUM Из Ульяновской области в Москву на Общероссийскую новогоднюю ёлку отправлены 53 школьника в возрасте от 8 до 13 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в делегацию вошли дети из всех муниципальных образований области — отличники учёбы, победители и призёры конкурсов и олимпиад, представители кадетских корпусов Приволжского федерального округа, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

24 декабря, в день отъезда, с учащимися встретился губернатор Сергей Морозов.

«Уверен, что для вас эта новогодняя поездка станет самым ярким и незабываемым событием, — отметил в напутственном слове глава области. — Вам предстоит встреча с президентом нашей страны, вы побываете в самом сердце нашего государства — в Кремле. Такую возможность вы заслужили своим трудом, своими успехами. Благодаря вам, дорогие ребята, наш регион остаётся родиной талантов. Конечно, большая заслуга в достижении успеха принадлежит преподавателям и наставникам, родителям, которым мы выражаем самую искреннюю признательность».

По информации профильного ведомства, в региональную делегацию, помимо детей, вошли 12 сопровождающих, в том числе врач-педиатр, представитель правоохранительных органов.

«В столице ребят ждет интересная программа, которая не ограничится участием в главном новогоднем мероприятии страны. Так, дети посетят «Оружейную палату» и музей «Экспериментаниум». Кроме того, в этом году всем участникам мы подготовили единую экипировку», — сообщила министр образования и науки Наталья Семёнова.

По словам ульяновских школьников, эта поездка была для них долгожданной. Так, ученица Новомалыклинской школы Дарья Ещеркина сказала, что ни разу не была в Москве:

«Думаю, поездка запомнится на всю жизнь, останется много впечатлений. В состав делегации я вошла, потому что являюсь призером различных региональных и всероссийских олимпиад. Выступаю с проектами, связанными с биологией и физикой, а также занимаюсь исследовательской деятельностью».

Учащийся Карсунской кадетской школы-интерната Иван Рожков сообщил, что очень обрадовался, когда узнал, что он вошел в состав делегации на Кремлёвскую ёлку.

«Я всегда хотел поехать в Москву. Раньше была возможность, но не получилось. Ожидаю увидеть много достопримечательностей, и очень надеюсь встретиться с президентом», — поделился он.

Напомним, Кремлёвская ёлка состоится 26 декабря.