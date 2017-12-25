Остались без связи: мессенджер Telegram дал сбой

Москва, , 15:57 — REGNUM Пользователи Telegram сегодня, 25 декабря, столкнулись со сбоями в работе мессенджера. По словам интернет-пользователей, сообщения, отправленные в Telegram, либо доходили до получателя с большой задержкой, либо не доходили вовсе.

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Отмечается, что проблемы со связью фиксируются пока только на территории России. В чём причина такого сбоя, не сообщается. Основатель месенджера Павел Дуров ситуацию официально пока не прокомментировал.

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Как сообщало ИА REGNUM, со сбоями в работе Telegram пользователи также столкнулись ровно неделю назад. Сервис работал медленно или не работал вовсе, выдавая сообщение «server error». Больше всего пострадали пользователи в Италии, на Украине, в Белоруссии, Великобритании и Испании. Основатель сервиса Павел Дуров пояснил, что в последнее время в мессенджере происходит сильный рост трафика.

Добавим, что также в начале прошлой недели была ограничена и работа Telegraph. По словам Дурова, сбой произошел из-за якобы направленных из России жалоб.

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