Россельхознадзор снимает ограничения на импорт чая из Шри-Ланки

Москва, , 15:50 — REGNUM Россельхознадзор в преддверии Нового года снимет запрет на поставки чая из Шри-Ланки под гарантии карантинной службы южноазиатской страны, заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

«По итогам переговоров принято решение под гарантии карантинной службы Шри-Ланки снять временные ограничения на поставки всей растительной продукции из Шри-Ланки с 30 декабря 2017 года», — цитирует слова Данкверта РИА «Новости».

По его словам, Россельхознадзор будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех ввозимых в Россию партий растительной продукции из Шри-Ланки.

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Напомним, ранее российское ведомство ввело временный запрет на ввоз всей растительной продукции из Шри-Ланки после обнаружения капрового жука в чае, который является одним из самых опасных в мире многоядных вредителей запасов продукции.

По оценкам Россельхознадзора, потери от заноса на территорию страны этого вредителя могут составить десятки миллиардов рублей.

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