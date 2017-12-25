Из аварийного жилья в новое: в Кызыле сразу 70 семей стали новосёлами

Кызыл, , 15:36 — REGNUM В столице Тувы — городе Кызыле — сразу 70 семей-переселенцев из аварийного и ветхого жилья стали обладателями новых квартир. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сегодня, 25 декабря, состоялось заселение двух многоквартирных домов по улице Убсу-Нурская — №16 и №18.

Новосёлов поздравил, вручив им ключи от новых квартир, министр строительства и ЖКХ Тувы Евгений Овсянников.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию два многоквартирных дома, и 70 семей у нас сегодня стали новосёлами по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Я хотел бы, чтобы жители быстрей обустроили новые квартиры и при этом не забывали об общедомовом имуществе. Всё-таки свой дом надо беречь. Я желаю новосёлам домашнего и душевного тепла, уюта», — сказал Евгений Овсянников на торжественном вручении жилищных сертификатов и ключей.

Одна из новосёлов, пенсионерка Серенмаа Монгуш рассказала, что «десятки лет прожила в аварийном доме». По её словам, в новой квартире тепло и светло.

В республиканском минстрое подчеркнули, что на 28 декабря 2017 года в Кызыле также запланировано заселение двух многоквартирных домов №30 и 32 по улице Дружбы. Туда переселят людей из аварийного жилья с переулка Медицинского и улиц Семирацкого, Паротурбинной, Лопсанчапа, Новоселов.

Напомним, в Туве до сентября 2017 года аварийными и подлежащими сносу признаны 179 жилых домов общей площадью 68,9 тыс. кв. м. По состоянию на 17 ноября оставалось расселить 1474 участника программы, ликвидировать 53,8 тыс. кв. м. аварийного жилья.

Общий объём финансирования республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013−2017 годы составляет 2021,9 млн рублей. В том числе 1772,1 млн рублей выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ; 249,8 млн рублей — республиканский бюджет. В минстрое республики уточнили, что на реализацию программы дополнительно из республиканского бюджета выделят 662 млн рублей.