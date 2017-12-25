Прощание с академиком Зализняком состоится в главном здании Академии наук

Москва, , 15:28 — REGNUM Церемония прощания с академиком Андреем Зализняком состоится 29 декабря в главном здании Российской академии наук на Воробьевых горах, передает 25 декабря ОТР со ссылкой на пресс-службу РАН.

«Церемония прощания начнется 28 декабря в 11 часов утра в главном здании Академии наук», — сообщили в Академии.

Ранее о смерти выдающегося советского и российского лингвиста сообщил сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.

Академик Андрей Зализняк скончался в воскресенье, 24 декабря, в возрасте 82 лет. Он был специалистом в области современной и исторической грамматики русского языка, сравнительного и общего языкознания, автором работ по общей и русской морфологии.

Благодаря исследованиям академика была завершена дискуссия о подлинности рукописи «Слова о полку Игореве», за что ученый получил премию Александра Солженицына в 2007 году.

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В 2008 году Зализняк был удостоен Государственной премии РФ, в 2008 году — высшей награды РАН, Большой золотой медали имени Ломоносова.

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