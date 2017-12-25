В Кремле прокомментировали блокировку аккаунтов Кадырова в соцсетях

Москва, , 14:37 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал блокировку аккаунтов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в соцсетях. Об отношении Кремля к блокировке Instagram и Facebook Кадырова он рассказал 25 декабря в беседе с журналистами.

«Подобные действия вызывают обеспокоенность. Главное, это не добавляет реноме этим социальным сетям», — заявил Песков.

Вопрос о принятии каких-либо мер на данный момент не обсуждается, сообщил Песков в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов. Тем не менее, в Кремле не исключают, что ответные меры со стороны России могут быть приняты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря аккаунты Рамазана Кадыров в соцсетях Instagram и Facebook были заблокированы. Глава Чечни заявил о своем переходе в соцсеть Mylistory, которая, по его мнению, ничуть не уступает западным аналогам.

Впоследствии стало известно, что депутаты парламента Чечня начали закрывать свои аккаунты в Instagram по собственному желанию.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов написал на своей странице в Instagram, что закрывает аккаунт. Он пояснил, что восстановит доступ к своей странице лишь тогда, когда страница его «дорогого брата Рамзана Кадырова» вновь «обретёт своего достойного хозяина».

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