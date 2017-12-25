Путин объяснил приоритеты местного самоуправления

Москва, , 14:32 — REGNUM Развитие местного самоуправления в России является приоритетом государства, потому что муниципалитеты позволяют решать наиболее чувствительные проблемы на местах, сообщил 25 декабря президент России Владимир Путин в приветствии «Всероссийскому Совету местного самоуправления», сообщает пресс-служба Кремля.

«Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ», — сообщил Путин.

По словам главы государства, ключом к развитию местного самоуправления является повышение его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей.

При этом важную роль в совершенствовании муниципального управления должны играть граждане, особенно молодёжь, выдвигающие инициативы на местах.

Путин выразил уверенность, что съезд совета пройдет успешно, а его рекомендации будут задействованы в реальных делах и начинаниях.

Ранее в Калуге Общероссийский конгресс муниципалитетов подвел итоги года. Президент конгресса, депутат Государственной думы РФ Виктор Кидяев сообщил, что во взаимодействии с советами муниципальных образований и межрегиональными ассоциациями было проведено более ста мероприятий.

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