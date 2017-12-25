Красноярск: сначала странный туман, а теперь «чёрное небо»

Красноярск, , 14:30 — REGNUM После жалоб красноярцев на странный туман в городе объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Жители Красноярска называют периоды НМУ режимом «чёрного неба».

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Красноярска с 19 часов (по местному времени) 25 декабря до 15 часов 26 декабря «ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, с вечера 24 декабря красноярцы в соцсетях начали жаловаться на странный туман, окутавший город.

«Ужас что творится на улице, видимость очень плохая», — сообщали подписчики красноярских пабликов, добавляя, что странный туман сопровождается неприятным запахом.

Как передаёт «ТВК Красноярск», за 24 декабря на горячую линию краевого министерства экологии и рационального природопользования поступило 116 жалоб на загрязнённый воздух. Эколаборатория выезжала 41 раз.

«Превышения были по диоксиду азота — 1−2 ПДК, но это связано с отопительным сезоном и от автотранспорта. Также за сутки было превышение в Северном по сероводороду — 7 ПДК. И. о. министра экологии края Владимир Часовитин поручил специалистам эколаборатории провести замеры в санитарных зонах тех предприятий, в томах ПДВ которых содержится это вещество», — рассказали в пресс-службе профильного министерства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению красноярцев, экологическая ситуация в городе является очень плохой. За 2016 год город прожил под «чёрным небом» 58 дней, в этом году — более 40 дней.

В марте 2017 года в Красноярске прошёл митинг «За чистое небо». По информации организаторов, к акции протеста присоединись порядка 2 тысяч человек. В декабре в городе состоялся второй митинг «За чистое небо». В этот раз митинговали порядка 700 человек.

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«Завершаем «год экологии», задыхаясь всем Красноярском… А ведь достаточно было большинству не плакаться по соцсетям, а выйти 9 декабря на митинг хотя бы вдесятеро большим количеством. А так ‑ и будем ждать перемен в год по чайной ложке, когда нас, самых неравнодушных, тысяча, а не десятки тысяч…» — прокомментировал представитель оргкомитета движения «#Зачистоенебо» Андрей Сковородников-Эрлих.

Напомним, 2017 год был объявлен Годом экологии в России.

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