Большинство граждан Украины не поддерживают правительственные реформы

Киев, , 14:28 — REGNUM По данных социологического опроса Центра Разумкова, большинство граждан Украины не поддерживают реформы, которые принимает правительство, сообщает 25 декабря «Зеркало недели».

Согласно данным исследования, наибольшее неприятие у населения вызвали две реформы: медицинская и пенсионная, против каждой из них высказались 56,9% граждан, а поддержали реформы 21,2% и 19,9% респондентов соответственно. Также граждане Украины в большинстве своем не приняли земельную реформу, ее не поддержали 52,3% опрошенных и только 14,6% высказались в поддержку реформы.

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Аналогичная ситуация с другими реформами: судебная — против: 49,1%, за: 12,6%; запланированная массовая приватизация государственных предприятий — против: 49,9%, за: 12,4%; образовательная — против: 41,8%, за: 26%.

Опрос проводился с 6 по 11 октября 2017 года. Выборка составила 2019 человек со всей территории Украины, погрешность не превышает 2,3%.

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Напомним, по данным экспертов Всемирного экономического форума, Украина заняла 127-е место из 137 стран в рейтинге самых опасных государств мира. Таким образом, Украина была признана одним из наиболее опасных государств наравне с Гондурасом и Филиппинами.

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