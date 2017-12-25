«Прерванный полёт»: в Ростове-на-Дону вспоминают жертв крушения Ту-154

Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону память жертв авиакатастрофы, которая произошла 25 декабря 2016 года над Чёрным морем, почтут в центре патриотического воспитания «Победа». В его стенах организаторы развернули выставку фотографий. Для участников акции ансамбль Дома офицеров Южного военного округа «Успех» подготовили концертную программу, в которую вошли песни из репертуара ансамбля имени Александрова. Затем у окружного Дома офицеров состоится молебен, сообщает ИА REGNUM.

Напомним, на борту самолёта Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Чёрного моря, погибли выпускник и первокурсник Ростовской консерватории имени Сергея Рахманинова Владимир Халимон и Дмитрий Бесчастнов. Вместе с сослуживцами они держали путь в Сирию, чтобы дать новогодний концерт. У Владимира Халимона остались жена и маленькая дочь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Министерства обороны РФ Ту-154 потерпел крушение в районе города-курорта Сочи 25 декабря 2016 года. Самолёт пропал с радаров ранним утром через несколько минут после взлёта с аэродрома, где прошла дозаправка авиалайнера. На борту, державшего курс на авиабазу Хмеймим в Сирии, находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых участники ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов, а также Доктор Лиза — Елизавета Глинка. Все они погибли.

Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту авиакатастрофы, продолжается. Десятки проведённых экспертиз указывают на то, что взрыва на борту Ту-154 не было. Следственный комитет России проводит с участием экспертов комплексную лётно-техническую судебную экспертизу полёта аивалайнера.

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