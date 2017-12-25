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Москву засыпало предновогодним снегом: фоторепортаж

Общество

Однако синоптики отмечают, что он быстро превратится в лужи

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Москву засыпало предновогодним снегом: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кремль почти не видно

Москва, 25 декабря 2017, 17:23 — REGNUM  После рекордно тёплого начала декабря в Москву, наконец, пришли снег и морозы. 25 декабря, в день католического Рождества, столицу засыпало предновогодним снегом. Температура воздуха днём опустилась до четырёх градусов мороза, а к ночи похолодает до минус шести.

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Москвичи утеплились
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москвичи утеплились

«Во вторник столице ожидается плюс 1—3 градуса, и такая тёплая воздушная масса будет находиться над центром европейской части России до Нового года включительно. Тот небольшой снежный покров, который сейчас есть, не сохранится. По крайней мере, очень мало шансов на это. Может быть, в новогоднюю ночь температура воздуха понизится до нуля градусов, пройдёт небольшой снег», — сообщили в центре погоды «Фобос» агентству «Москва».

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Церковь зачатия святой Анны в Зарядье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церковь зачатия святой Анны в Зарядье

Отметим, как раньше отмечали синоптики, в новогоднюю ночь погода в столице будет благоприятной для салютов: температура воздуха составит от — 3 до 0 градусов, днём выпадет небольшой снег. При этом, по данным Гидрометцентра, ветер с порывами до 15 м/с сохранится в Москве до 28 декабря. Так, с 25 по 27 декабря включительно в Москве и Московской области ожидается ветер 5—10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Напомним, 22 декабря сильный снегопад прошёлся по Московской области. Причиной стал атмосферный фронт обширного циклона. Высота многих сугробов составляла 6—10 сантиметров. Больше всего снега выпало на юге области: к утру понедельника в районе Немчиновки высота снега составляла 12 см, в Москве (на ВДНХ), Павловском Посаде и в Михайловском — 10 см. Самым скупым на осадки фронт оказался в Можайске — там высота сугробов сейчас 6 см.

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Уборка снега
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уборка снега

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regnum author Антонова Дарья
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Снегопады, метели, снежные бури

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