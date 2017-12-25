«Небольшой, но очень важный»: в Москве открылся Богородский путепровод

Москва, , 14:06 — REGNUM В Москве завершилась реконструкция Богородского путепровода через Московское центральное кольцо (МЦК) — шестого, построенного в столице в 2017 году, сообщает 25 декабря пресс-служба администрации города.

«Сегодня открылся после реконструкции Богородский путепровод через МЦК. Он небольшой, но очень важный для жителей Метрогородка», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам заместителя столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, реконструкция путепровода была необходима для полноценного запуска МЦК.

«Мост стал почти на метр выше и на четыре метра длиннее. Обновленный путепровод ждали автомобилисты и пассажиры общественного транспорта. Он соединяет два района — Метрогородок и Богородский», — пояснил он.

Отмечается, что Богородский путепровод был построен более ста лет назад. Конструкцию, которая находилась в предаварийном состоянии, полностью разобрали и на ее месте построили новую, увеличив при этом длину и высоту моста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2018 году появятся первые платные путепроводы, также планируется в 2022 году построить первую региональную дорогу, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе.

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