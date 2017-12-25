Декабрь 2017 года в Москве станет одним из самых теплых за 140 лет

Москва, , 13:58 — REGNUM Декабрь 2017 года в Московском регионе войдет в десятку самых теплых за последние 140 лет. По температурному режиму он оказался совсем не морозным, как обычно в зимние месяцы, передают «Метеоновости».

По предварительным данным, средняя температура декабря 2017 года в Москве и Подмосковье окажется выше нормы на 5−6 градусов.

В декабре средняя суточная температура воздуха была выше суточной температуры в ноябре. Морозы днём в столице наблюдались лишь шесть дней.

В остальные дни декабря дневная температура воздуха составляла 0 градусов и выше.

Последняя неделя декабря также не несёт сильных морозов. С 25 по 31 декабря дневная температура воздуха в Московском регионе составит +2, +5 градусов.

В некоторые дни перед Новым годом среднесуточная температура будет колебаться в пределах +7, +8 градусов. Преимущественно без осадков.

По-настоящему морозной будет лишь ночь на 26 декабря, подморозит до — 5, — 7 градусов.

Напомним, самый теплый декабрь был зафиксирован в 2006 году. Тогда средняя месячная температура воздуха составила +7,3 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Московском регионе ожидается небольшой мороз. Возможны небольшие осадки в виде снега.

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