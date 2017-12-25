Киев заявил о готовности произвести обмен пленными

Киев, , 13:58 — REGNUM О готовности обменять 306 пленных, содержащихся на территории Украины, сообщила 25 декабря вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она написала, что в минувшие дни шла техническая работа, по завершении которой было принято решение освободить 306 человек в обмен на 74 украинцев, содержащихся в Донбассе.

«В течение последнего месяца СБУ, ГПУ, Минская гуманитарная группа, АП, пенитенциарная служба, обмудсмен Лутковская, МИД и МВД, Нацгвардия и минюст провели колоссальную работу, чтобы быть готовыми к освобождению», — пояснила Геращенко.

Из ее сообщения следует, что вопрос обмена пленными обсуждался в рамках нормандского формата канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко.

«У нас есть планы и предложения, как освободить всех. И ускорить решение этого вопроса. (На данном этапе) отдадут только 74, чтобы разблокировать процесс освобождения. Но нужно освободить всех», — заключила Геращенко.

Напомним, 22 декабря состоялись телефонные переговоры Меркель и Порошенко, в ходе которых украинский президент пообещал ускорить обмен пленными в Донбассе. Стороны также обсудили выполнение других пунктов Минских соглашений, однако о принятых решениях в этом направлении не сообщалось.

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