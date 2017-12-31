Что подарят в Новый год на Дальнем Востоке

Хабаровск, , 09:20 — REGNUM Жители Дальнего Востока в преддверии Нового года чаще всего покупают в качестве подарка ювелирные украшения, часы и бижутерию, свидетельствуют данные аналитиков «Яндекс.Деньги».

На втором месте по популярности — смартфоны и другие гаджеты, а также бытовая техника. На третьем — косметика и парфюмерия, далее идут сувениры, а замыкают Топ-5 товары для дома.

По сравнению с прошлогодними показателями, как и в других округах, выросло количество покупок, совершенных через интернет. Жители Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского и других городов региона стали покупать, например, косметику и духи онлайн в 17 раз чаще.

Также чаще стали покупать бытовую технику и электронику (в 14 раз), товары для дома (в 10 раз), детские товары и ювелирные изделия с бижутерией (в 7 раз). Количество покупок интимных товаров через интернет выросло в три раза, товаров для автомобилей — в два раза.

Как и в целом по России, упало число продаж одежды, обуви и аксессуаров — почти на 20%. Сохранилась и тенденция роста среднего чека: на сувениры он вырос в 2,7 раза, на бытовую технику — в 2,3 раза, на часы, ювелирные украшения и бижутерию — в 1,9 раза.

Аналитики портала изучили платежи пользователей через Яндекс.Кассу. Учитывались платежи с 11 по 19 декабря 2017 года и за такой же период годом ранее.