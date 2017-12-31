Что подарят к Новому году в Южном федеральном округе — Яндекс.Деньги

Краснодар, , 09:07 — REGNUM Жители Южного федерального округа России в преддверии Нового года чаще всего покупают в качестве подарка ювелирные украшения и всевозможные гаджеты, свидетельствуют данные аналитиков «Яндекс.Деньги».

Популярностью пользовались часы, бижутерия, сувениры, косметика и парфюмерия, а также интимные товары. По сравнению с прошлогодними показателями, как и в других регионах, выросло количество покупок, совершенных через интернет.

Особенно чаще стали покупать детские товары, электронику и интимные товары — средний чек вырос на 40%. На ювелирные изделия средний чек вырос на 20%, на сувениры — в 2,7 раза.

В целом, число онлайн-покупок бытовой техники и электроники выросло в 18 раз, ювелирных изделий и бижутерии — в 15 раз, косметики и парфюмерии — в 14 раз, интимных товаров — в 10 раз, сувениров и детских товаров — в 6 раз.

Уточняется, что аналитики изучили платежи пользователей через Яндекс.Кассу. Учитывались платежи с 11 по 19 декабря 2017 года и за такой же период годом ранее.