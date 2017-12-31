Для 53% жителей России 2017 год был удачным

Москва, , 08:45 — REGNUM Для 43% жителей России уходящий 2017 год был таким же, как и предыдущий 2016 год. 18% отметили, что он был лучше. Для 39% опрошенных 2017-й оказался труднее, чем 2016-й. В целом оценки уходящего 2017-го оказались позитивнее аналогичных оценок относительно 2016-го. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Более половины опрошенных (53%) заявили, что лично для них уходящий год был в целом удачным (против каждого третьего в 2016 году). 28% считают, что 2017-й сложился неудачно. 20% затруднились ответить.

По-прежнему преобладает срединная оценка относительно уходящего года — 63% опрошенных считают, что год был средний.

При этом с 28% до 17% снизилась суммарная поддержка мнений о том, что год был плохой и очень плохой.

18% жителей России оценивают 2017 год как хороший и лишь 2% как очень хороший.

49% респондентов ожидают, что наступающий 2018 год будет лучше, по сравнению с уходящим годом. 22% надеются, что он будет не хуже предыдущего.

14% опрошенных думают, в 2018 году вряд ли что-нибудь изменится. Верят в то, что новый год будет лучше 2017-го, 6% российских граждан.

Опрос проведен 15—20 декабря 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.