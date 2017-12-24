Виталий Черников, , 23:38 — REGNUM

Конец 2016 года в Калуге ознаменовался экстренной ликвидацией муниципального Центрального рынка. Тогда по развалинам ещё недавно кишащей покупателями исторической торговой площадки города ветер носил обрывки снесённых тентов, между груд мусора бродили растерянные торговцы, а через динамики неслись бодрящие призывы городской Управы: «Предприниматели, переходите на новые торговые площадки! Там вас ждут тёплые уютные места, высокие доходы и низкие арендные ставки!». Редкие неосведомлённые калужане, по привычке забегавшие на рынок за товаром к знакомым на протяжении многих лет продавцам, ошарашенно озирались на развалины и бормотали: «Прям как при немцах!».

Сами городские власти оправдывали свои внезапные и решительные действия необходимостью покончить с вещевым «шанхаем», на месте которого планировалось устроить парк, и снести основное здание рынка или «купол», которое губернатор Артамонов лично признал аварийным. Чуть позднее выяснилось, что вместо парка можно разбить пока только небольшой сквер, а здание купола не только не аварийно, но сможет простоять все сто лет. Во всяком случае, официально на всех уровнях власти было заявлено, что его сдадут на 49 лет в концессию для организации детского многофункционального центра. Ошарашенные такой амплитудой чиновных планов и лишенные привычного места покупок калужане уже готовы были всерьёз возмутиться, но услышав о детях, начинали переминаться с ноги на ногу и лепетать что-то вроде, «ну, конечно, если детям, то да, наверное, будет правильно», запамятовав классический сюжет Ильфа и Петрова о сборе Остапом Бендером средств в пользу беспризорных детей.

И вот прошёл год. Теперь со страниц официальных СМИ, в общественном транспорте городская Управа призывает калужан приходить в новый сквер, где их ждут детские площадки, рулонные газоны, цветы, деревья и прочая, прочая. Правда, всё это пока усыпано снегом, что затрудняет возможность оценить общую грандиозность замысла, так что особо любопытным придётся подождать весны. Вопрос о том, зачем было нужно запускать сквер в эксплуатацию именно в декабре, когда его рекреационные качества не могут быть использованы и на десять процентов, ответа пока не имеет. Как, впрочем, и многие другие вопросы, связанные с общей стоимостью затрат бюджета, качеством работ, соответствием построенного сквера условиям конкурса, техническому заданию и проектной документации. Есть предположение, что в скором времени городским властям ответы на эти вопросы придётся дать соответствующим надзорным органам.

Сейчас же хотелось бы вернуться к тому самому «куполу», внутри которого городские начальники обещали с помощью концессионера создать некий «детский многофункциональный центр». Здесь всё пошло прямо по Ильфу и Петрову. Сначала речь шла о том, что это будет абсолютно социальный объект, куда родители смогут приводить детей бесплатно, чтобы те могли отдохнуть, позаниматься в различных кружках, поиграть в развивающие игры и т.п. Вполне логичный вопрос о том, как в этом случае частный концессионер сможет компенсировать понесённые им затраты, по установившейся в Калуге традиции остался без ответа. Вместо этого в марте 2017 года городской сити-менеджер Константин Горобцов издаёт постановление городской Управы № 4583-пи, в котором в качестве концессионного объекта действительно фигурирует «Детский многофункциональный центр». В августе того же года за той же подписью выходит постановление № 9505, где слово «детский» таинственным образом исчезает, правда в приложении 5 указывается, что концессионер в теперь уже просто многофункциональном центре будет обязан часть услуг для детей предоставлять бесплатно. Видимо, скромное упоминание о беспплатностичасти услуг как раз и стало ответом на тот самый логичный вопрос об окупаемости затрат концессионера — в целом все остальные услуги будут платными. Однако мы отвлеклись. Итак, в августовском постановлении городская Управа обязывала концессионера пускать в «купол» бесплатно детей до 7 лет, детей-инвалидов в возрасте до 14 лет, всех детей в возрасте до 16 лет в дни школьных каникул (кроме летних). Для детей из многодетных семей концессионер должен был предоставлять скидку в 50% и для всех сделать четверть кружков по направлениям бесплатными. Казалось бы — браво?!! Не будем торопиться с выводами, тем более, что очередь желающих вкладывать в проект полмиллиарда на таких условиях к дверям Управы так и невыстроилась.

Ровно через месяц всё тот же Горобцов издает новое постановление городской Управы № 11 113-пи, вносящее изменения в предыдущее постановление № 9505. В нём, помимо существенного снижения концессионной платы, полностью аннулируются ранее озвученные обязанности концессионера в части социальной нагрузки. Всё, что ему теперь необходимо сделать — это раз в месяц передавать городской Управе 100 (!!!) билетов на бесплатное посещение Центра детьми из социально незащищённых слоёв населения — сиротами, детьми из многодетных семей, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми из малоимущих семей. Здесь достаточно сказать, что только в Калуге и только в многодетных семьях в настоящий момент насчитывается более четырёх тысяч детей. Очевидно, что даже для них сто билетов в месяц — слону дробина. Плюс к этому из без малого шести тысяч квадратных метров сдаваемых в концессию площадей «купола» на «детскую зону» предполагается использовать чуть более одной трети.

Таким образом, принцип Остапа Бендера проявил себя в полной мере. Объект, заявленный в 2016 году в качестве социально ориентированного «Детского многофункционального центра» превратился в обычный коммерческий торгово-развлекательный центр с платным посещением детских аттракционов и кружковдля 90% калужских семей с детьми.

Ну, хорошо, с социальной значимостью объекта, а точнее с отсутствием таковой, мы разобрались. Может быть этот новый коммерческий проект компенсирует городу её исчезновение хорошими доходами? Давайте обратимся к цифрам. В соответствии с конкурсной документацией концессионер должен за 49 лет заплатить городу 45 миллионов 770 тысяч рублей или 934 тысячи рублей в год. По самым скромным оценкам, останься «купол» продовольственным рынком, он приносил бы городу около двух миллионов рублей… в месяц! Плюс к этому покупательский трафик продолжал бы поддерживать десятки бизнесов, возникших в центре города именно в связи с наличием там Центрального рынка (а это тоже доходы бюджета и немалые). И, что немаловажно, жители центральной исторической части города не лишились бы торгового места, «намоленного» десятью поколениями калужан. Стоит добавить, что и прилегающий к куполу новый сквер отнюдь не дешёвая игрушка. В дополнение к уже понесённым затратам на его строительство (от 140 до 160 миллионов рублей) его поддержание в рабочем состоянии ежегодно будет обходиться городской казне примерно в 18 миллионов рублей. Короче, одни расходы.

Может быть малый бизнес, ранее работавший на рынке, по словам губернатора Артамонова, в «нецивилизованных» условиях, получил обещанные в 2016 году выгоды — «тёплые уютные места, высокие доходы и низкие арендные ставки»? Давайте посмотрим. Городские власти в самый разгар боёв за сохранение Центрального рынка на его прежнем месте, сообщали предпринимателям о семи площадках, на которые им предлагалось перейти. Однако на деле оказалось, что большинство из этих площадок удалены от центра города на расстояние от 4 до 8 км и даже близко не могут обеспечить тот торговый оборот, который имелся на Центральном рынке. В тех, что оказались ближе, отсутствовали необходимые условия для торговли продовольственными товарами, включая холодильное оборудование и лабораторию. Одна площадка оказалась в полуаварийном состоянии, а ещё одна предназначалась к сносу в связи с планами городской Управы по строительству на её месте городского Дворца спорта.

Единственным местом, где хоть как-то можно было разместить в приличных условиях меньшую часть «вещевиков», оказался ТЦ «Панорама», расположенный от прежнего рынка на расстоянии 200 метров. Этот ТЦ поначалу предложил очень выгодный арендный тариф, который с тех пор поднимался уже несколько раз и сегодня значительно превысил арендную ставку, которую предприниматели платили на Центральном рынке всего год назад.

Ещё одну неприспособленную для торговли площадку предложил предпринимателям известный городской депутат-бизнесмен, в спешном порядке переоборудовавший под торговые площади собственные складские и офисные помещения, располагавшиеся через улицу напротив Центрального рынка.

Почти половина предпринимателей, прельстившись посулами тёплой и богатой жизни вынужденно переместились в частный ТЦ «Городской рынок «Калуга», построенный в промышленной зоне и не имеющий ни достаточного количества парковок, ни остановок общественного транспорта, ни потока покупателей-пешеходов, которыми обычно заполнен центр города. Судя по всему, именно для заполнения этого ТЦ арендаторами и была затеяна вся история с ликвидацией Центрального рынка. Инвестпроект 2015 года предполагал возведение 67 тысяч кв. м торговых площадей, из которых за два года построено всего… 8 тысяч! В итоге «вещевики» оказались опять на улице под своими полиэтиленовыми тентами, а «продовольственникам» повезло чуть больше — их разместили под крышей и предоставили холодильные витрины. Однако ни низкой арендной платы, ни интенсивного потока покупателей они так и не получили. Сегодня число предпринимателей, оставляющих этот ТЦ в поисках более выгодной площадки для торговли, только нарастает.

А теперь попробуем подвести итог реализации по-своему «блестящей» идеи калужского губернатора. В теории управления деятельность органов власти оценивается рядом критериев. Среди них ведущее место занимают результативность и эффективность. Результативность оценивает умение чиновника ставить общественно значимые задачи и добиваться их достижения. А эффективность устанавливает: а) наличие способности работника добиваться наилучшего конечного результата с наименьшими затратами и б) умение получать долгосрочный эффект от использования того или иного результата деятельности (например, рост доходов бюджета, сокращение социального напряжения, расширение возможностей для развития человека, содействие самозанятости граждан и т.п.).

Исходя из смысла этих критериев приходится признать, что в Калуге в ситуации с Центральным рынком чиновники при оценке их деятельности должны были бы получить жирную двойку.

Судите сами:

Задумали создать Детский многофункциональный центр, о котором никто не просил, ради чего закрыли Центральный рынок, который просили оставить на прежнем месте тысячи калужан.

Одномоментно затратили полтора десятка миллионов бюджетных рублей, потеряв ежегодный стабильный доход от деятельности рынка.

Обещали предоставить предпринимателям обустроенные равнозначные торговые места, а в итоге половину из них разорили, а другую вынудили принять заведомо невыгодные для их бизнеса условия.

Уничтожили продовольственный рынок в центре города, не сумев компенсировать жителям его отсутствие равнозначными торговыми площадками.

Вместо Детского многофункционального центра «спроектировали» обычный ТРЦ.

Стоит ли упоминать, что ни о каком долгосрочном социально или финансово значимом эффекте от закрытия рынка и использования его здания в качестве торгово-развлекательного центра говорить не приходится. Это, если вспомнить народную мудрость, называется «тех же щей, но пожиже влей». Не лучше выглядит и ситуация с новым сквером. Да, живущие вокруг люди получили большую детскую площадку вместо моря неприглядных торговых палаток и вправе быть за это благодарны губернатору. Только стоимость этой площадки просто запредельна. И в денежном выражении, и в связи с закрытием проезда по одной из главных городских магистралей, перегороженной новым сквером, и в части разрушенных с ликвидацией рынка бизнесов.

Печально, что весь этот кавардак сегодня преподносится Анатолием Артамоновым как величайшее достижение в деле повышения уровня комфортности городской среды. Но ещё печальнее, что федеральные власти склонны, скорее, закрыть глаза на очевидные промахи и ляпы ради «красного словца» которым в совершенстве овладел калужский губернатор. Во всяком случае, судя по публикациям калужских СМИ, министру Михаилу Меню рассказы областного начальника пришлись по душе — он обещал и дальше содействовать выделению региону федеральных денег на будущие столь же «блестящие» проекты.