Виталий Черников, 24 декабря 2017, 23:38 — REGNUM
Конец 2016 года в Калуге ознаменовался экстренной ликвидацией муниципального Центрального рынка. Тогда по развалинам ещё недавно кишащей покупателями исторической торговой площадки города ветер носил обрывки снесённых тентов, между груд мусора бродили растерянные торговцы, а через динамики неслись бодрящие призывы городской Управы: «Предприниматели, переходите на новые торговые площадки! Там вас ждут тёплые уютные места, высокие доходы и низкие арендные ставки!». Редкие неосведомлённые калужане, по привычке забегавшие на рынок за товаром к знакомым на протяжении многих лет продавцам, ошарашенно озирались на развалины и бормотали: «Прям как при немцах!».
Сами городские власти оправдывали свои внезапные и решительные действия необходимостью покончить с вещевым «шанхаем», на месте которого планировалось устроить парк, и снести основное здание рынка или «купол», которое губернатор Артамонов лично признал аварийным. Чуть позднее выяснилось, что вместо парка можно разбить пока только небольшой сквер, а здание купола не только не аварийно, но сможет простоять все сто лет. Во всяком случае, официально на всех уровнях власти было заявлено, что его сдадут на 49 лет в концессию для организации детского многофункционального центра. Ошарашенные такой амплитудой чиновных планов и лишенные привычного места покупок калужане уже готовы были всерьёз возмутиться, но услышав о детях, начинали переминаться с ноги на ногу и лепетать что-то вроде, «ну, конечно, если детям, то да, наверное, будет правильно», запамятовав классический сюжет Ильфа и Петрова о сборе Остапом Бендером средств в пользу беспризорных детей.
И вот прошёл год. Теперь со страниц официальных СМИ, в общественном транспорте городская Управа призывает калужан приходить в новый сквер, где их ждут детские площадки, рулонные газоны, цветы, деревья и прочая, прочая. Правда, всё это пока усыпано снегом, что затрудняет возможность оценить общую грандиозность замысла, так что особо любопытным придётся подождать весны. Вопрос о том, зачем было нужно запускать сквер в эксплуатацию именно в декабре, когда его рекреационные качества не могут быть использованы и на десять процентов, ответа пока не имеет. Как, впрочем, и многие другие вопросы, связанные с общей стоимостью затрат бюджета, качеством работ, соответствием построенного сквера условиям конкурса, техническому заданию и проектной документации. Есть предположение, что в скором времени городским властям ответы на эти вопросы придётся дать соответствующим надзорным органам.
Сейчас же хотелось бы вернуться к тому самому «куполу», внутри которого городские начальники обещали с помощью концессионера создать некий «детский многофункциональный центр». Здесь всё пошло прямо по Ильфу и Петрову. Сначала речь шла о том, что это будет абсолютно социальный объект, куда родители смогут приводить детей бесплатно, чтобы те могли отдохнуть, позаниматься в различных кружках, поиграть в развивающие игры и т.п. Вполне логичный вопрос о том, как в этом случае частный концессионер сможет компенсировать понесённые им затраты, по установившейся в Калуге традиции остался без ответа. Вместо этого в марте 2017 года городской сити-менеджер Константин Горобцов издаёт постановление городской Управы № 4583-пи, в котором в качестве концессионного объекта действительно фигурирует «Детский многофункциональный центр». В августе того же года за той же подписью выходит постановление № 9505, где слово «детский» таинственным образом исчезает, правда в приложении 5 указывается, что концессионер в теперь уже просто многофункциональном центре будет обязан часть услуг для детей предоставлять бесплатно. Видимо, скромное упоминание о беспплатностичасти услуг как раз и стало ответом на тот самый логичный вопрос об окупаемости затрат концессионера — в целом все остальные услуги будут платными. Однако мы отвлеклись. Итак, в августовском постановлении городская Управа обязывала концессионера пускать в «купол» бесплатно детей до 7 лет, детей-инвалидов в возрасте до 14 лет, всех детей в возрасте до 16 лет в дни школьных каникул (кроме летних). Для детей из многодетных семей концессионер должен был предоставлять скидку в 50% и для всех сделать четверть кружков по направлениям бесплатными. Казалось бы — браво?!! Не будем торопиться с выводами, тем более, что очередь желающих вкладывать в проект полмиллиарда на таких условиях к дверям Управы так и невыстроилась.
Ровно через месяц всё тот же Горобцов издает новое постановление городской Управы № 11 113-пи, вносящее изменения в предыдущее постановление № 9505. В нём, помимо существенного снижения концессионной платы, полностью аннулируются ранее озвученные обязанности концессионера в части социальной нагрузки. Всё, что ему теперь необходимо сделать — это раз в месяц передавать городской Управе 100 (!!!) билетов на бесплатное посещение Центра детьми из социально незащищённых слоёв населения — сиротами, детьми из многодетных семей, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми из малоимущих семей. Здесь достаточно сказать, что только в Калуге и только в многодетных семьях в настоящий момент насчитывается более четырёх тысяч детей. Очевидно, что даже для них сто билетов в месяц — слону дробина. Плюс к этому из без малого шести тысяч квадратных метров сдаваемых в концессию площадей «купола» на «детскую зону» предполагается использовать чуть более одной трети.
Таким образом, принцип Остапа Бендера проявил себя в полной мере. Объект, заявленный в 2016 году в качестве социально ориентированного «Детского многофункционального центра» превратился в обычный коммерческий торгово-развлекательный центр с платным посещением детских аттракционов и кружковдля 90% калужских семей с детьми.
Ну, хорошо, с социальной значимостью объекта, а точнее с отсутствием таковой, мы разобрались. Может быть этот новый коммерческий проект компенсирует городу её исчезновение хорошими доходами? Давайте обратимся к цифрам. В соответствии с конкурсной документацией концессионер должен за 49 лет заплатить городу 45 миллионов 770 тысяч рублей или 934 тысячи рублей в год. По самым скромным оценкам, останься «купол» продовольственным рынком, он приносил бы городу около двух миллионов рублей… в месяц! Плюс к этому покупательский трафик продолжал бы поддерживать десятки бизнесов, возникших в центре города именно в связи с наличием там Центрального рынка (а это тоже доходы бюджета и немалые). И, что немаловажно, жители центральной исторической части города не лишились бы торгового места, «намоленного» десятью поколениями калужан. Стоит добавить, что и прилегающий к куполу новый сквер отнюдь не дешёвая игрушка. В дополнение к уже понесённым затратам на его строительство (от 140 до 160 миллионов рублей) его поддержание в рабочем состоянии ежегодно будет обходиться городской казне примерно в 18 миллионов рублей. Короче, одни расходы.
Может быть малый бизнес, ранее работавший на рынке, по словам губернатора Артамонова, в «нецивилизованных» условиях, получил обещанные в 2016 году выгоды — «тёплые уютные места, высокие доходы и низкие арендные ставки»? Давайте посмотрим. Городские власти в самый разгар боёв за сохранение Центрального рынка на его прежнем месте, сообщали предпринимателям о семи площадках, на которые им предлагалось перейти. Однако на деле оказалось, что большинство из этих площадок удалены от центра города на расстояние от 4 до 8 км и даже близко не могут обеспечить тот торговый оборот, который имелся на Центральном рынке. В тех, что оказались ближе, отсутствовали необходимые условия для торговли продовольственными товарами, включая холодильное оборудование и лабораторию. Одна площадка оказалась в полуаварийном состоянии, а ещё одна предназначалась к сносу в связи с планами городской Управы по строительству на её месте городского Дворца спорта.
Единственным местом, где хоть как-то можно было разместить в приличных условиях меньшую часть «вещевиков», оказался ТЦ «Панорама», расположенный от прежнего рынка на расстоянии 200 метров. Этот ТЦ поначалу предложил очень выгодный арендный тариф, который с тех пор поднимался уже несколько раз и сегодня значительно превысил арендную ставку, которую предприниматели платили на Центральном рынке всего год назад.
Ещё одну неприспособленную для торговли площадку предложил предпринимателям известный городской депутат-бизнесмен, в спешном порядке переоборудовавший под торговые площади собственные складские и офисные помещения, располагавшиеся через улицу напротив Центрального рынка.
Почти половина предпринимателей, прельстившись посулами тёплой и богатой жизни вынужденно переместились в частный ТЦ «Городской рынок «Калуга», построенный в промышленной зоне и не имеющий ни достаточного количества парковок, ни остановок общественного транспорта, ни потока покупателей-пешеходов, которыми обычно заполнен центр города. Судя по всему, именно для заполнения этого ТЦ арендаторами и была затеяна вся история с ликвидацией Центрального рынка. Инвестпроект 2015 года предполагал возведение 67 тысяч кв. м торговых площадей, из которых за два года построено всего… 8 тысяч! В итоге «вещевики» оказались опять на улице под своими полиэтиленовыми тентами, а «продовольственникам» повезло чуть больше — их разместили под крышей и предоставили холодильные витрины. Однако ни низкой арендной платы, ни интенсивного потока покупателей они так и не получили. Сегодня число предпринимателей, оставляющих этот ТЦ в поисках более выгодной площадки для торговли, только нарастает.
А теперь попробуем подвести итог реализации по-своему «блестящей» идеи калужского губернатора. В теории управления деятельность органов власти оценивается рядом критериев. Среди них ведущее место занимают результативность и эффективность. Результативность оценивает умение чиновника ставить общественно значимые задачи и добиваться их достижения. А эффективность устанавливает: а) наличие способности работника добиваться наилучшего конечного результата с наименьшими затратами и б) умение получать долгосрочный эффект от использования того или иного результата деятельности (например, рост доходов бюджета, сокращение социального напряжения, расширение возможностей для развития человека, содействие самозанятости граждан и т.п.).
Исходя из смысла этих критериев приходится признать, что в Калуге в ситуации с Центральным рынком чиновники при оценке их деятельности должны были бы получить жирную двойку.
Судите сами:
- Задумали создать Детский многофункциональный центр, о котором никто не просил, ради чего закрыли Центральный рынок, который просили оставить на прежнем месте тысячи калужан.
- Одномоментно затратили полтора десятка миллионов бюджетных рублей, потеряв ежегодный стабильный доход от деятельности рынка.
- Обещали предоставить предпринимателям обустроенные равнозначные торговые места, а в итоге половину из них разорили, а другую вынудили принять заведомо невыгодные для их бизнеса условия.
- Уничтожили продовольственный рынок в центре города, не сумев компенсировать жителям его отсутствие равнозначными торговыми площадками.
- Вместо Детского многофункционального центра «спроектировали» обычный ТРЦ.
Стоит ли упоминать, что ни о каком долгосрочном социально или финансово значимом эффекте от закрытия рынка и использования его здания в качестве торгово-развлекательного центра говорить не приходится. Это, если вспомнить народную мудрость, называется «тех же щей, но пожиже влей». Не лучше выглядит и ситуация с новым сквером. Да, живущие вокруг люди получили большую детскую площадку вместо моря неприглядных торговых палаток и вправе быть за это благодарны губернатору. Только стоимость этой площадки просто запредельна. И в денежном выражении, и в связи с закрытием проезда по одной из главных городских магистралей, перегороженной новым сквером, и в части разрушенных с ликвидацией рынка бизнесов.
Печально, что весь этот кавардак сегодня преподносится Анатолием Артамоновым как величайшее достижение в деле повышения уровня комфортности городской среды. Но ещё печальнее, что федеральные власти склонны, скорее, закрыть глаза на очевидные промахи и ляпы ради «красного словца» которым в совершенстве овладел калужский губернатор. Во всяком случае, судя по публикациям калужских СМИ, министру Михаилу Меню рассказы областного начальника пришлись по душе — он обещал и дальше содействовать выделению региону федеральных денег на будущие столь же «блестящие» проекты.