Брянск, , 21:20 — REGNUM Военнослужащий украинской армии, сбежавший из своей части, обратился к российским пограничникам с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

«Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в РФ, — отметили в пресс-службе. — Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области».

По словам украинского военного, он служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту и самовольно оставил часть из-за неуставных взаимоотношений.

В сообщении пресс-службы говорится, что решение о предоставлении гражданину Украину статуса беженца будут решать российские уполномоченные структуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве.

Новые политики, пришедшие к власти на Украине, направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.

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