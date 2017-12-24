Невосполнимая утрата: в Новгороде скорбят о кончине Андрея Зализняка

Великий Новгород, , 21:19 — REGNUM Губернатор и члены правительства Новгородской области выразили соболезнования родным и близким исследователя новгородских берестяных грамот, академика РАН Андрея Зализняка, который ушёл из жизни 23 декабря.

«Новгородская область понесла невосполнимую утрату. Не стало Андрея Анатольевича Зализняка. Ушел человек, имя которого не просто значимо для науки, я бы сказал, что оно навечно вписано в культурный код новгородца», — говорится в соболезнование губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

На своей странице в соцсети в «ВКонтакте» глава региона предложил подумать, как увековечить память академика Зализняка на новгородской земле.

С 1982 года Андрей Зализняк вёл систематическую работу по изучению языка берестяных грамот. Он является соавтором издания «Новгородские грамоты на бересте». Обобщающим трудом академика в этой области стала книга «Древненовгородский диалект», где представлен грамматический очерк древненовгородского диалекта и даны с лингвистическим комментарием тексты практически всех берестяных грамот. В 2000 году при раскопках в Великом Новгороде была обнаружена древнейшая книга Руси — Новгородский кодекс. Андрей Зализняк многие годы посвятил реконструкции «скрытых» текстов этой находки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прощание с Андреем Зализняком, вероятнее всего, пройдёт в Российской академии наук.

Напомним, Андрей Зализняк родился 29 апреля 1935 года в Москве. Более 50 лет преподавал на филологическом факультете МГУ. В 1990-е годы читал лекции в Экс-ан-Прованском, Парижском и Женевском университетах. Также был приглашенным профессором в университетах Италии, Германии, Австрии, Швеции, Англии и Испании. За многолетний исследовательский труд Андрей Анатольевич Зализняк был удостоен нескольких премий, включая Государственную премию России в 2007 году. Награждён Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова РАН.

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