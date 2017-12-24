Прощание с Зализняком может пройти в Российской академии наук

Москва, , 19:31 — REGNUM В Российской академии наук (РАН), вероятнее всего, пройдет прощание с выдающимся советским и российским лингвистом Андреем Зализняком. Об этом сообщил декан исторического факультета МГУ Иван Тучков в интервью РИА «Новости».

"Прощание, я думаю, будет в академии наук, а не в университете, — сказал Тучков. — В академии наук, скорее всего, будет прощание. Понятно, что мы там все будем».

24 декабря сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что на 83-м году жизни скончался советский и российский лингвист Андрей Зализняк.

Причины смерти пожилого человека пока неизвестны.

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