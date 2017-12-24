Ушел из жизни лингвист и академик РАН Андрей Зализняк

Москва, , 18:14 — REGNUM На 83-м году жизни скончался советский и российский лингвист Андрей Зализняк. Об этом сообщил сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава на своей странице в соцсети Facebook.

«Умер Андрей Анатольевич Зализняк, — пишет Сичинава. — Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене».

Причины смерти лингвиста пока неизвестны.

Андрей Зализняк — советский и российский лингвист, академик Российской академии наук (РАН), доктор филологических наук. Он был известен по ряду работ, связанных с русским словообразованием и акцентологией.