В Москве атмосферное давление опустилось до рекордной низких показателей

Москва, , 15:43 — REGNUM В Москве сегодня, 24 декабря, атмосферное давление приблизилось к рекордно низким показателям. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Под влиянием мощного циклона, который принес в столичный регион сильный снегопад, атмосферное давление в Москве упало более чем на 20 мм ртутного столба.

Так, в полдень 23 декабря давление на базовой метеостанции на ВДНХ составляло 743 мм рт. ст., а к 12:00 воскресенья, 24 декабря, оно опустилось до 722 мм.

Показатель атмосферного давления приблизился к рекорду, который был зафиксирован 22 года назад — 24 декабря 1995 года. Тогда уровень атмосферного давления опустился до 720 мм рт. ст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столичный регион находится во власти сильного циклона, принесшего обильный снегопад. Ожидается, что за сегодняшний день в Москве может выпасть 12 мм осадков, что составляет около 22% от нормы декабря.

Столичные коммунальщики предуготовились расчищать снежные завалы и мобилизовали все свои силы.

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