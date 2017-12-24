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На украинской границе со стороны ЕС скопились сотни автмобилей

Общество

Украинцы возвращаются домой

На украинской границе со стороны ЕС скопились сотни автмобилей
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Автобан

Киев, 24 декабря 2017, 15:07 — REGNUM  На украинской границе со стороны государств Европейского союза образовались гигантские автомобильные очереди. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил журналистам глава украинской Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Он сообщил, что многокилометровые автомобильные очереди, в частности, зафиксированы на украинской границе со стороны Словакии и Польши.

«Это наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским союзом. В то же время, действительно, с двух сторон, например Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры. На КПП «Ягодин», по нашей информации, очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в «Шегинях», имеется в виду на въезд на Украину», — заявил Слободян в эфире украинского телеканала «112 Украина».

Глава украинской Госпогранслужбы пояснил, что причиной возникновения автомобильных заторов на контрольно-пропускных пунктах через украинскую границу стало возвращение большого числа украинцев, работающих в Евросоюзе, домой на новогодние праздники.

Слободян заверил, что Госпогранслужба принимает все возможные меры для ускорения въезда автомобилей в страну.

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