Станислав Стремидловский, , 13:52 — REGNUM

Польша замерла в ожидании Рождества Христова. Многие поляки отправятся сегодня, 24 декабря, в костелы, чтобы потом вернуться к накрытым столам. Еще больше просто отметят Рождество. По данным социологов, поляки с трудом удерживаются от того, чтобы не понаделать лишних трат в честь сего праздника, влезают в долги, но балуют себя, своих домашних и друзей.

Одной из важнейших традиций остается подача блюда из карпа в Рождественский сочельник. И не только в Польше. Карп по-королевски с соусом польским, карп в маринаде, карп с капустой, крокеты с начинкой из копченого карпа с перловкой попадут на столы Ватикана. Как рассказал польской католической газете Nasz Dziennik президент Общества продвижения рыболовства и рыбной продукции «Пан Карп» Збигнев Щепанский, польская рыба на столах апостольской столицы стала уже традицией, а карп — послом польских рыбаков и польской кухни. Причем ввел эту традицию в Ватикане папа Римский Франциск в 2013 году во время своего первого Рождества в сане понтифика. Следующими стали швейцарские гвардейцы, для которых готовил шеф краковского «Шератона», а ныне шеф польской сборной по футболу Томаш Лесняк. Оценил карпа и почетный папа Бенедикт XVI. В этом году меню для апостольской столицы составлено не просто по рецептам столетней давности, отмечает издание, оно «также является выражением почтения к полякам, которые в 1918 году обрели независимость».

А откуда сам Пан Карп появился в Польше, ведь до сих пор ученые спорят, является ли он родным или чужим видом? Первые упоминания о нем датируются XII веком. Карпа принесли на польские земли монахи — цистерцианцы, доминиканцы и иезуиты, отмечает познаньский ихтиолог Ян Мазуркевич. Вслед за распространением христианства в Европе расширялась и зона обитания этой пресноводной рыбы. Дело в том, что монахи нуждались в еде. Церковный календарь предусматривал довольно много постных дней, а в случае с иноками проблема была еще в том, что им дополнительно ограничивается потребление мяса. Католическая Польша постилась почти полгода, и «голодные дни» сменялись «праздниками обжорства». Приходилось идти на различные ухищрения — так в польском меню появилось блюдо «хвост бобра» (поскольку хвост покрыт роговой шелухой, бобра не считали за теплокровное животное, употребление в пищу которого во время поста было запрещено).

Средневековое рыбное меню выглядело разнообразным. В него входили блюда из форели, щуки, окуня, пескаря, леща, белуги и осетра, трески, лосося, угря и миноги. Но карп приобрел популярность благодаря тому, что его можно было разводить, а значит, не зависеть от сезонного улова. Самое то для голодных монахов. Цистерцианцы основали первые племенные пруды, вслед за ними на карпа обратили внимание феодалы. В «золотом веке» Речи Посполитой прудов было очень много, больше только в Чехии. Однако когда в XVII веке страну стали раздирать военные конфликты и начались вторжения иноземных войск, экономический кризис нанес огромный ущерб рыбозаводчикам. Карпа варварски вылавливали солдаты. Потребовалось более ста лет, чтобы рыбные хозяйства снова восстановились, но Пан Карп потерял свое значение. В сборнике рецептов Compendium Ferculorum albo zebranie potraw 1682 года Станислава Чернецкого ему посвящено всего восемь рецептов.

Популярность карп в качестве вкусной и доступной рыбы снова обрел благодаря Адольфу Гашу, который 20 апреля 1880 года на сельскохозяйственной выставке в Берлине представил новый сорт разведенного карпа, гарантировав гораздо более высокое содержание мяса. Гаш вернулся из Берлина с золотой медалью, а его рыбки стали известны во всей Европе. Однако с конца XIX по вторую половину XX века карп не являлся символом Рождества, и его в основном употребляли в пищу польские евреи. По мнению журнала Newsweek Polska, напрочь связали карп и Рождество, как ни странно, коммунисты. И безусловную заслугу в этом отношении можно отдать Хилари Минцу, который по возвращению в Польшу после Второй мировой войны возглавлял (с 1949 года) государственный комитет планирования и был (с 20 ноября 1952 года) вице-премьером правительства. Обсуждая перспективные направления плановой экономики, он вспомнил о карпе, которого ел в детстве.

«Коммунистическая машина» занялась массовым разведением рыбы, что, правда, сделало ненужным усиление промыслового морского флота. «Карп стал важным политическим оружием, — пишет издание. — Однако регулярные поставки в магазины «Центрорыбы» оказались нереалистичными на практике, поэтому был изобретен лозунг «Карп на всех рождественских столах в Польше», потому что сделать людей счастливыми раз в год было определенно проще, чем каждый день. С другой стороны, граждане — из-за отсутствия каких-либо возможностей выбирать — были счастливы покупать рыбу на Рождество, не говоря уже о бонусах в виде выдачи карпа на работе. Вот откуда взялась следующая «традиция» — приносить живую рыбу домой. Прошло всего несколько десятилетий, однако сегодня большинство поляков не могут представить себе рождественский сочельник без карпа». Между тем в настоящее время есть большой выбор, и «если мы хотим чего-то действительно старопольского для рождественского ужина, то лучше купить щуку».

Но как бы то ни было и вопреки неблагоприятной экономической конъюнктуре и информационным кампаниям в этом году поляки снова понесут домой живых карпов, польские СМИ расскажут, каков ныне «индекс карпа» (иначе говоря, сколько рыбин можно купить на среднюю зарплату), а созданная польскими коммунистами традиция будет поддержана добрыми католиками.