В Ханты-Мансийске открылась ЧУМовая улица

Ханты-Мансийск, , 12:01 — REGNUM Новая улица открылась на площадке в культурно-туристическом комплексе «Археопарк» в Ханты-Мансийске. Этнодеревня из девяти чумов и трассы для катания на оленьих упряжках ждет своих посетителей до 7 января нового года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Ханты-Мансийска. Один из чумов — сувенирная лавка, другой — мастерская ремесленника, третий — уютное кафе. Еще два чума — уникальные гостиницы под открытым небом, которые можно снять в аренду.

Всех пришедших на открытие новой ЧУМовой улицы встречали коренные жители Югры и рассказывали о быте, традициях и верованиях народов ханты, манси, исполняли традиционные песни и танцы. Сказочные персонажи вместе с гостями участвовали в новогодних конкурсах и эстафетах. Дети катались на оленьих упряжках.

Также участникам предлагалось проявить себя в этно-спортивных состязаниях — метании тыньзяня на хорей, перетягивании палки и прыжках через нарты. Желающие могли принять участие в строительстве ипровизированного чума.

В этот вечер гостями ЧУМовой улицы было съедено три огромных котла ухи из муксуна, нельмы и стерляди, и шурпа из оленины. Закрытием праздничного концерта в честь открытия улицы стало огненное шоу и запуск в небо светящихся фонариков.

3 и 4 января в «Археопарке» будет проходить Фестиваль этноспорта традиционных игр финно-угорских народов «Каркам ёх». В программе мероприятия — соревнования по колке дров, охотничий биатлон, бег на традиционных охотничьих лыжах, катание на оленьей шкуре, традиционная кухня народов Севера и работа игровой площадки.

ЧУМовая улица будет работать с 22 декабря по 7 января ежедневно с 11:00 до 20:00. Исключение составят только 31 декабря — улица закроется для посещения в 16:00, а 1 января её открытие запланировано на 14:00.

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