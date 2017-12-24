«Люди будут ближе друг к другу»: в Бурятии открыли мост, связывающий районы

Улан-Удэ, , 09:37 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии сегодня, 24 декабря, состоялось торжественное открытие моста через протоку реки Селенги на автомобильной дороге посёлка Наушки. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, стоимость объекта с учётом затрат на проектно-сметную документацию составила 62,8 млн рублей.

В Бурятии этот мост стал вторым, который построен на средства системы «Платон».

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, присутствовавшего на открытии, новый мост связывает два района — Кяхтинский и Джидинский.

«Этот мост — это второй мост, который мы открываем в республике, построенный за счёт средств системы «Платон». Система «Платон» показала свою эффективность. Мы наглядно видим практическое применение тех средств, которые аккумулируются системой. Этот мост связывает два района — Кяхтинский и Джидинский. Теперь будет лучше коммуникация, люди будут ближе друг к другу, будут ездить друг к другу в гости, ездить на работу. И, конечно же, жизнь от этого у нас с вами станет ещё немножечко лучше. Всех поздравляю с открытием моста, с налаживанием стабильной, круглогодичной, хорошей и безопасной связи между районами, и чтобы эта связь позволяла нам развиваться и жить ещё лучше», — сказал Алексей Цыденов.

Необходимость строительства нового моста возникла в связи с тем, что прежний мостовой переход находился в аварийном состоянии: отсутствовали тротуары, водоотвод, были переломы брусчатых поперечин, интенсивное загнивание и образование трещин в местах крепления, износ настила.

Администрация Кяхтинского района в 2015 году разработала проектную документацию. Затем были получены положительные заключения государственной экспертизы. Капитальный ремонт сооружения финансировался из бюджетов разных уровней, в том числе за счёт средств системы «Платон» — 55,2 млн рублей. Из Дорожного фонда Бурятии и бюджета Кяхтинского района выделили 5,57 млн и 0,55 млн рублей соответственно.

Напомним, в Бурятии первым мостом, построенным на средства системы «Платон», стал мост через реку Цакирка в Закаменском районе.