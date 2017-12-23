Дед Мороз в Петербурге заставил «коллег» побегать

Санкт-Петербург, , 23:10 — REGNUM У главной новогодней ёлки Санкт-Петербурга жители и гости города 23 декабря встретились с Всероссийским Дедом Морозом. После театрализованной концертной программы долгожданный гость из Великого Устюга прибыл на заснеженную Дворцовую площадь на волшебном паровозе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дед Мороз и вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов вместе со всеми гостями праздниками зажгли главную ёлку города. Главный зимний волшебник поздравил всех с наступающим Новым годом, рассказал про свое путешествие по стране и поделился впечатлениями о доброте и отзывчивости наших людей.

«Найдите время для добрых дел! Пусть сказка живет в ваших сердцах! Только те, кто не проходят мимо чужих бед, действительно счастливые люди. И всё у них в жизни сбывается, чего бы они не загадали. Я желаю вам исполнения своих самых сокровенных желаний, мира, добра вашим семьям и конечно же здоровья», — сказал Дед Мороз.

После поздравлений он перешел к общению с маленькими петербуржцами и раздаче подарков. Дети с восторгом реагировали на сказочного гостя.

Кроме того, главный распорядитель новогоднего праздника дал старт «забегу Дедов Морозов». Участники праздничного марафона пробежали дистанцию в 2,5 км: по Миллионной улице, вдоль Мраморного дворца и через Аптекарский переулок участники забега в костюмах Деда Мороза через набережную Мойки вернулись на Дворцовую.

Дарья Драй © ИА REGNUM Забег Дедов Морозов Дарья Драй © ИА REGNUM Забег Дедов Морозов

Отличное настроение не покидало бегунов, даже несмотря на начавшийся сильный снегопад. После забега каждый участник получил памятный приз.

Как напомнили в пресс-службе Смольного, традиция приезда Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в Северную столицу началась пять лет назад, после подписания договора о сотрудничестве между правительствами Санкт-Петербурга и Вологодской области.

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