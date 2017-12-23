От тенниса до дзюдо: в Дагестане прошел Фестиваль инвалидных видов спорта

Махачкала, , 16:39 — REGNUM Фестиваль инвалидных видов спорта прошел в Махачкале 23 декабря. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM организатор фестиваля, автор инклюзивного проекта «Интеграция. Преодоление. Жизнь» Карим Шехсаидов, в нем приняли участие известные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Всего работали семь площадок, на которых участники фестиваля могли попробовать свои силы в различных видах спорта.

Проведения фестиваля стало возможным благодаря получению гранта, который Карим Шехсаидов выиграл на конвейере проектов Всекавказского молодежного образовательного форума «Машук». В фестивале приняли участие студенты, школьники, а также воспитанники детских домов и реабилитационных центров Дагестана. Кроме того, гостями мероприятия стали представители региональных министерств Дагестана.

На фестивале прошли мастер-классы по парадзюдо, армреслингу, паратхэквондо, настольному теннису, футболу на колясках, регби на колясках и стрельбе из лука. Фестиваль завершился показательной игрой в баскетбол на колясках.

«В 2017 году я выиграл грант на реализацию проекта по созданию физкультурно-спортивного клуба «Скала». Он подразумевает проведение мероприятий и в других субъектах России. В Махачкале проект успешно работает, поэтому сейчас мы решили работать с детьми из других городов. В рамках проекта проводятся семинары, мастер-классы и образовательные тренинги. Например, в прошлом году мы проводили мероприятие с подростками, которые сейчас находятся в детской колонии. Сейчас мы сотрудничаем с активистами из других субъектов: Чечни, Ставропольского края и Ингушетии», — рассказал ИА REGNUM Карим Шехсаидов.

Как отметил автор программы, цель проекта — привлечь людей с ограниченными возможностями в спорт, не только для того, чтобы они участвовали в соревнованиях, но и чтобы просто так проводили досуг: общались, знакомились, говорили об общих проблемах. Карим Шехсаидов убежден, что такие мероприятия обращают внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Могу сказать, что в последнее время в Дагестане многое сделано для людей с инвалидностью. Еще несколько лет назад, даже первые номера сборных не могли выехать на соревнования, потому что не было финансирования. Сейчас эта проблема решена», — рассказал Карим Шехсаидов.