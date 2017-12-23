Новогоднее обращение Путина будут транслировать в столичном метро

Москва, , 11:40 — REGNUM Пассажиры Московского метрополитена, а также Московского центрального кольца (МЦК) в новогоднюю ночь услышат прямую аудиотрансляцию традиционной поздравительной речи президента Российской Федерации. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сообщается, что аудиотрансляция новогодней поздравительной речи президента России Владимира Путина начнётся в 23:50 по московскому времени.

Отмечается, что в минувшем году в столичном метрополитене также велась трансляция новогодней поздравительной речи Путина.

Напомним, традиция новогоднего обращения лидера государства к народу сложилась с распространением радио, а затем и телевидения.

Традицию телеобращений к народу по случаю Нового года открыл Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев перед наступлением 1971 года.

Он выступил по первым двум телеканалам 31 декабря в 23:50. Новогоднее обращение в эфире за несколько минут до полуночи впервые состоялось перед 1976 годом. Затем из-за тяжёлой болезни Брежнева (а потом Юрия Андропова и Константина Черненко) от практики личного поздравления первым лицом государства отошли. С конца 1970-х годов поздравление к советскому народу зачитывал известный диктор центрального телевидения Игорь Кириллов.

При Михаиле Горбачёве эта традиция была возобновлена, но с распадом СССР наступил некоторый перерыв. В начале 90-х годов XX века с экранов телевизоров граждан поздравляли в новогоднюю ночь знаменитости того времени — сатирик Михаил Задорнов, певица Алла Пугачёва, глава мошеннической финансовой пирамиды АО «МММ» Сергей Мавроди.

С новым 1998 годом граждан России поздравлял тогдашний президент страны Борис Ельцин.

31 декабря 1999 года Ельцин снова обратился к гражданам с новогодним поздравлением и заявил, что уходит в отставку. Тогда же впервые, из своего рабочего кабинета в Кремле, к российским гражданам обратился исполняющий обязанности президента России Владимир Путин.

С тех пор традиция обращения к народу главы государства в канун Нового года пока не прерывалась.