Красноярцы отправили в Челябинск почти две тонны отработанных батареек

Красноярск, , 09:32 — REGNUM Общественная экологическая организация «Зелёная Дружина» 22 декабря 2017 года отправила из Красноярска на переработку в Челябинск почти две тонны отработанных батареек. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель «Зелёной дружины» Артём Речицкий.

По его словам, сбор отработанных батареек общественная экологическая организация проводит уже второй год подряд в рамках постоянно действующей акции «Батарейка».

"Суть акции заключается в том, что по городу установлено несколько десятков специализированных контейнеров, в которые красноярцы могут сбрасывать отработанные элементы питания, попросту батарейки», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Артём Речицкий

Он объяснил, что батарейки хоть и являются наиболее мелким по объёму видом отходов, очень вредны для экологии, поскольку, в том числе, содержат тяжёлые металлы, щёлочь. Сам производитель на батарейках указывает, что их нельзя выбрасывать в обычный мусор.

«Все собранные «Зелёной Дружиной» отработанные элементы питания отправляются именно на переработку в Челябинск, где расположен единственный в России завод, перерабатывающий батарейки. В итоге из батареек извлекают тяжёлые металлы для повторного использования и синтезируют минеральные удобрения. Таким образом, каждым простым действием, например, направляя использованные батарейки на переработку, мы оберегаем окружающую среду», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Добавим, всего за 2016 год «Зелёная дружина» отправила на переработку 5013 кг батареек. В текущем году было четыре отправки — на 1137, 1028, 1065 и 1962 кг соответственно (всего 5192 кг). За весь период активисты общественной экологической организации отправили из Красноярска в Челябинск 10 205 кг отработанных батареек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 2017 год был объявлен в России Годом экологии. Одна из целей такого решения — привлечение внимания общественности к экологическим вопросам.

В ноябре 2017 года стало известно, что к цивилизованной практике утилизации батареек решала перейти и Госдума РФ. Пункты сбора появились как в здании Госдумы на Охотном ряду, так и в здании, расположенном в Георгиевском переулке. Предполагается, что собранные элементы питания будут вывозиться и утилизироваться специализированной организацией. Ранее в Госдуме также был организован сбор макулатуры.

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