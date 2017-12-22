В Москве стартовало юбилейное «Путешествие в Рождество»: фоторепортаж

Москва, , 23:25 — REGNUM В Москве 22 декабря стартовал юбилейный пятый фестиваль «Путешествие в Рождество» — праздник, который устраивают для москвичей и гостей столицы с 2012 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Одну из площадок у станции метро «Новые Черёмушки», в первый день работы фестиваля, открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он обратил внимание, что на Профсоюзной улице к празднику построили специальную инновационную площадку, и если её оценят посетители, то она будет задействована для постоянного проведения различных мероприятий.

«Это уникальная праздничная площадка, на ней можно проводить самые разные фестивали и праздники. Если рождественский праздник понравится местным жителям, мы такие же площадки сделаем и в других округах», — заявил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в 2012 году в Москве работала единственная праздничная ярмарка — Страсбургская ярмарка на Манежной площади, а сейчас в городе открыли десятки фестивальных площадок. В 2018 году на фестивале «Путешествие в Рождество» будет задействовано уже 83 точки.

Например, для детей в Черёмушках будет работать 11-метровая рождественская карусель, установлено место для игры в снежки, а также павильоны для мастер-классов по изготовлению открыток, снеговиков и картонных ёлок.

Всех гостей на празднике ждут зрелищные ледовые балеты и шоу, выступления уличных театров, красочные световые инсталляции и традиционные зимние забавы. Кроме того, для фестиваля приготовили национальные и зарубежные угощения, напитки от московских рестораторов, оригинальные сувениры, а также товары для украшения дома — то, что необходимо для проведения зимних праздников.

Добавим, что главный сюрприз фестиваля ждёт москвичей и гостей столицы в ночь на 31 декабря: масштабная новогодняя программа впервые пройдет на центральной московской улице — Тверской.

Так, 31 декабря, а также 1 и 2 января 2018 года Тверская улица станет пешеходной. На ней разместятся тематические площадки, каждая из которых будет посвящена всемирно известным спектаклям, операм, балетам: от «Садко» до «Щелкунчика». Гости фестиваля смогут увидеть сцены из классических постановок и современные спектакли российских и зарубежных режиссеров в исполнении лучших театров: всего около 150 представлений. Кроме того, на новогодней Тверской гостей ждут музыкальные и танцевальные представления, флешмобы и мастер-классы, а также особенное праздничное меню.

Добавим, фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится в столице до 14 января 2018 года. В январе 2017 года в мероприятии приняли участие 12,2 млн человек, включая почти 4 млн туристов из регионов России и разных стран мира.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Кольцевой линии столичного метрополитена появился новый тематический поезд «Путешествие в Рождество». Поезд посвящен предстоящим новогодним праздникам, а также одноимённому московскому зимнему фестивалю.

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