Александр Комаров, , 01:34 — REGNUM

В Екатеринбурге одной из обсуждаемых тем уходящей недели стал скандал на фармацевтическом рынке. Одну из компаний уличили в попытке поставки сомнительных, как полагают надзорные органы, лекарств. Препарат для химиотерапии у женщин, страдающих раком молочной железы, должен был поступить в Свердловский областной онкологический диспансер.

Контрафакт по госконтракту?

ИА REGNUM ранее уже рассказывало об этом скандале. Напомним, фирма «Аргентум» выиграла торги на поставку препаратов для химиотерапии. По информации областной прокуратуры, сумма, которую компания должна была получить по госконтракту, превышала 20 млн рублей.

Однако затем выяснилось, что завод-изготовитель не продавал фирме это лекарство, а в свободной продаже его нет. Откуда оно взялось у коммерческой структуры? Этим вопросом озадачились в прокуратуре. Руководству организации был направлен запрос с требованием сообщить, кто производитель препарата, когда он был изготовлен, насколько законно произведён и в какой мере соблюдаются правила транспортировки и хранения.

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По данным прокуратуры, поставщик не смог дать внятных пояснений по запросу и в одностороннем порядке отказался от заключения контракта. Затем у фирмы начались неприятности. По иску прокуратуры города Ревды областной арбитражный суд оштрафовал ООО «Аргентум» на 100 тыс. рублей. Компании вменили осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Правда, решение в силу пока не вступило. Затем управление ФАС по Свердловской области добилось внесения компании в реестр недобросовестных поставщиков. А Росздравнадзор через суд лишил фирму лицензии на фармацевтическую деятельность. Это решение тоже пока не вступило в силу.

В реестре недобросовестных поставщиков имеются три общества с ограниченной ответственностью «Аргентум». Самая свежая запись сделана 18 сентября 2017 года и касается ООО из Екатеринбурга. Видимо, про него и речь. На сайте областного арбитражного суда значатся и штраф в размере 100 тыс. рублей по иску прокуратуры Ревды, и лишение лицензии по заявлению Росздравнадзора. То есть всё сходится со сведениями из прокуратуры.

Примечательно, что в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Аргентум» попало на основании информации Центральной городской больницы города Кушвы. Основанием для такого заявления учреждения стало одностороннее расторжение ООО заключённого 11 июля контракта на поставку препарата «Ритуксимаб». Контракт был заключён до 31 декабря. Но 28 августа его расторгли.

Связаться с фирмой корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Впрочем, пояснения организации представлены в решениях арбитражного суда. 7 ноября суд удовлетворил требование территориального органа Росздравнадзора об аннулировании у ООО «Аргентум» лицензии на фармдеятельность. Истец обосновал свои требования неоднократным грубым нарушением условий лицензии, выданной 6 августа 2015 года, воспрепятствованием проведению проверок и повторным невыполнением предписаний об устранении выявленных нарушений.

В своём отзыве фирма не признала требования о лишении лицензии. Оно посчитало это «несоразмерной мерой административной ответственности».

«Никаких претензий у заказчиков к обществу не было, совершенные правонарушения по своему характеру являются малозначительными, не представляют существенной угрозы охраняемым общественным отношениям», — пересказали отзыв организации в решении суда.

А по иску прокуратуры Ревды суд вынес решение оштрафовать фирму на 100 тыс. рублей 15 ноября. Надзорное ведомство представило материалы проверки, из которых следовало, что в месте оптовой торговли лекарствами на момент визита проверяющих были выявлены нарушения Правил хранения лекарственных средств и Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения.

«Отсутствует необходимое оборудование — кондиционеры в зоне приемки, холодильники отключены, температура в них не поддерживается, отсутствуют средства механизации для проведения погрузочно-разгрузочных работ, электричество в помещении было полностью выключено», — говорится в решении суда.

И это лишь один из пунктов, в которых перечислены выявленные проверяющими нарушения. Всего таких пунктов в решении суда значится более десятка.

В свою очередь, заинтересованное лицо заявило о грубых процессуальных нарушениях по делу и просило исключить из дела одну из справок, которую посчитало недопустимым доказательством. Но суд отклонил соответствующее ходатайство.

Контрафакт — явление массовое?

Отметим, решения судов против ООО «Аргентум» пока не вступили в силу. При этом новости о пресечении на Урале поставки в онкодиспансер подозрительных лекарств вызвали широкий общественный резонанс. На форумах и в социальных сетях люди выражали своё возмущение.

А тем временем, в той же прокуратуре отмечают: случаи выявления подозрительных, по мнению проверяющих, фирм, торгующих лекарствами, не единичны. В ходе проверок было установлено, что «ряд поставщиков реализовывал с грубым нарушением лицензионных требований дорогостоящие лекарственные средства».

Вскрыты факты отсутствия на складах ряда фирм препаратов, персонала и необходимых для осуществления деятельности складских помещений и оборудования», — отметили в прокуратуре.

Всего за последнее время в регионе было выявлено семь подобных фирм. Их Оштрафовали на общую сумму более 700 тыс. рублей. Всех привлекли по части 4 статьи 14.1 КоАП России. Эта часть предусматривает ответственность за «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». А по некоторым фактам и вовсе возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 327.2 УК России («Подделка документов на лекарственные средства и упаковки на них»).

Отметим, факты продажи контрафактных, а то и просто фальсифицированных лекарств — не редкость. Например, в Москве и Московской области только за период с 7 по 17 сентября было возбуждено семь уголовных дел за продажу таких препаратов через интернет. Но это капля в море. В Росздравнадзоре отмечают, что такие лекарства можно приобрести через тысячу интернет-сайтов и групп в социальных сетях. По данным полиции, только в Московской области, оборот такой нелегальной торговли колеблется в диапазоне от 350 до 600 млн рублей. Продают не только фальсифицированные препараты, но и те, которые в России не зарегистрированы и не прошли клинических испытаний. Зачастую они произведены в Китае, Индии или Турции. Такие сомнительные лекарства предлагают не только для использования в косметологии, но и для лечения гепатита С, рака и ВИЧ-инфекции.

Впрочем, даже если лекарство легально, оно тоже может оказаться пустышкой. Здесь многое зависит от условий хранения. Ведь даже нарушение температурного режима может повлечь, в лучшем случае, снижение эффективности препарата, а в худшем — то, что лекарство окажется просто бесполезно.

Кстати, к корреспонденту ИА REGNUM ранее обращались родители детей, проходивших лечение в одном из онкоцентров. Они заявили о том, что их детей не удалось спасти, и задались вопросом: а качественными ли препаратами их лечили.

Разговор на эту тему был ещё в 2015 году. Примечательно, что сами люди отказывались заявлять о своих опасениях публично. Тем не менее, вопрос был переадресован в областное министерство здравоохранения. И там корреспонденту ИА REGNUM позднее заявили, что провели проверку и никаких нарушений с лекарствами не выявили.