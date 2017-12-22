Очень маленький Иисус: Папа римский не увидел подарок президента Литвы

Ватикан, , 17:59 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте подарила папе римскому Франциску подарок, который тот сможет увидеть только в мощный микроскоп, передает Associated Press.

Подарок Литвы папе Франциску — это супер-миниатюрная скульптура, изображающая младенца Иисуса в кроватке. Размер скульптуры — меньше клетки человеческого тела.

По словам Грибаускайте, которая уже видела скульптуру в микроскоп, это уменьшенное в 10 тыс. раз изображение скульптуры рождения Иисуса на центральной площади Вильнюса.

Также президент Литвы сообщила, что для создания скульптуры очень маленького Иисуса литовским студентам и ученым потребовалось три месяца.

Отмечается, что папа Франциск относительно скоро тоже сможет подарить Литве какой-нибудь маленький подарок. Визит понтифика в страны Прибалтики намечен на осень 2018 года.

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