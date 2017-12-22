В РПЦ прокомментировали установку памятника патриарху Кириллу

Москва, , 16:40 — REGNUM Памятник патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который будет установлен в Москве среди скульптур других предстоятелей Русской православной церкви, не призван выделить его личность и находится в общем историческом контексте. Заявил 22 декабря патриарший пресс-секретарь, священник Александр Волков.

«Речи о какой-либо персонификации ныне здравствующего патриарха не идёт, а речь о том, что его образ находится в общем контексте, в общем звучании всех предстоятелей Русской церкви, начиная с её первого предстоятеля», — приводит комментарий Волкова РИА Новости.

Пресс-секретарь назвал правильным то, что авторы композиции «выбрали именно такое смысловое решение, не музеефицируя образ предстоятеля Русской церкви, а подчёркивая его историческую преемственность».

Исходя из этого, по словам Волкова, нет разницы, чья скульптура представлена — живого или умершего человека.

В свою очередь, зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РБК, что проект памятников российским патриархам рассматривается в качестве образовательного.

«Инициатива ставит своей целью увековечить память русских патриархов в год празднования установления патриаршества как такового, а также рассматривается как образовательный проект», — сказал он.

Сам патриарх Кирилл, по его словам, «положительно относится к проекту в целом».

Как передавало ИА REGNUM, в центре Москвы вблизи храма Христа Спасителя до конца 2019 года будет установлено 16 памятников патриархам Русской православной церкви. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Монументы будут бронзовыми, высотой порядка 4 метров с постаментом. Автором портретных фигур выступит московский скульптор Салават Щербаков. Литьем памятников и благоустройством окружающей территории будет заниматься «Московский комбинат строительных материалов».

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