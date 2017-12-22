На Украине около тысячи человек перекрыли центр Запорожья

Запорожье, Украина, , 13:50 — REGNUM Порядка 1 тыс. энергетиков вышли на митинг в Запорожье на Украине, сообщает 22 декабря УНН.

Согласно сообщению, на протестную акцию вышли работники ОАО «Запорожьеоблэнерго». Служащие требуют выплаты долгов по заработной плате, которую им задерживают уже несколько месяцев.

Чтобы привлечь внимание властей, энергетики устроили забастовку и заблокировали центральный проспект Запорожья, постоянно передвигаясь через пешеходный переход.

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Отмечается, что работники энергетического предприятия бастуют уже третий день, причем в «Запорожьеоблэнерго» заранее объявили о готовящейся протестной акции и о том, что в это время могут быть перебои с электричеством.

Напомним, это далеко не первый случай, когда на Украине рабочие выходят на протесты из-за задержек зарплат. Так, во Львовской области в городе Самбор на митинг вышли медицинские работники Самборской центральной районной больницы, которым на 2,5 месяца задерживают заработную плату.

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Помимо этого, на Украине регулярно начинают бастовать шахтеры, которые отказываются выходить из шахт до тех пор, пока не будет решен вопрос с зарплатой. Например, рабочие шахты «Бужанская» отказывались выходить из-под земли и требовали выплатить зарплату, задолженность по которой превысила 16 млн гривен (35 млн рублей).

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