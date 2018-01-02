Какими паролями нельзя обмануть хакеров

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Последовательность цифр «123 456» стала самым ненадежным паролем в 2017 году. Об этом сообщает Motherboard.

Ежегодно специалисты компании SplashData сообщают пользователям о самых неудачных паролях. Все пароли в виде последовательности цифр не отличаются надежностью, отмечают они. Так, комбинация «12 345 678» занимает третье место среди самых ненадежных паролей.

На втором месте — незамысловатый «Password» («Пароль»). Не уберегут от взлома и популярные слова вроде starwars или Football. В перечень неудачных секретных слов вошли «qwerty», «admin», «welcome», «login», «abc123», «dragon», «master», «iloveyou», «freedom».

Не стоит надеяться на замену некоторых букв цифрами — «хитрости» вроде написания «passw0rd» вместо «password» хакерам хорошо известны.

Защитят систему сложные комбинации из букв, цифр и дополнительных символов. Кроме того, нельзя применять один пароль для разных логинов.

Специалисты также рекомендуют использовать двухфакторную авторизацию, когда для входа в систему нужно ввести код из SMS.