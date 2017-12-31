В Москве открылись 10 новогодних театральных площадок

Москва, , 10:01 — REGNUM Сегодня, 31 декабря, на улицах Москвы под открытым небом открылись новогодние театральные площадки, сообщается на портале мэра Москвы.

Центром театральной жизни в Новый год стала Тверская улица. На протяжении всей улицы открылись десять сценических площадок в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Каждая праздничная театральная площадка посвящена одной из известных сказочных историй.

Так, на Тверской и прилегающим к ней улицам пройдут спектакли по мотивам известных сказочных историй — «Обыкновенное чудо», «Щелкунчик», «Снежная королева» и других.

Гостей будут приветствовать Снегурочка, Снежная королева, Щелкунчик, Садко и другие герои известных сказок, по мотивам которых ранее ставили оперы, спектакли и балеты.

В спектаклях примут участие актеры популярных театров Москвы и российских регионов, а также уличные труппы.

Поучаствовать в театральном действе смогут и зрители. Кроме того, для них запланированы цирковые шоу, перформансы и концерты.

31 декабря театральные площадки будут работать с 12:00 до 03:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, а 2 января — с 11:00 до 22:00. Переходить от сцены к сцене можно в любом порядке и направлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, к Новому году в столице установили около 3,9 тыс. праздничных конструкций и 268 ёлок. Ели установят в местах массового гуляния. Темой нового 2018 года станет «Москва театральная».

Напомним, фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Главными местами, где пройдет фестиваль, станут Тверская улица и Красная площадь.

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