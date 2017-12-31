Резня: Югра в 2017 году

Елена Миронова, , 07:30 — REGNUM

Приближается к финалу календарный год, и настала пора расставить акценты в многочисленных событиях, которые стали знаковыми для Югры в уходящем 2017-м. Регион сотрясали катаклизмы уголовного и террористического характера, но финал всё-таки будет жизнеутверждающим: Ханты-Мансийск встречает в эти дни множество гостей из различных уголков нашей страны и мира как новогодняя столица России.

«Бастрыкин летает в Югру, как на работу»

СКР в 2017 году стал для Югры устрашающей аббревиатурой. В ХМАО шутят, что глава ведомства летает в северный регион, как на работу. Хотя поводы для визитов руководителя Следственного комитета в Югру Александра Бастрыкина весёлыми не назовёшь. Весь 2017 год в Югре не стихает тема аварии 14 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, когда при столкновении автобуса с юными акробатами из Нефтеюганска и двух грузовиков погибли 12 человек, 10 из которых — дети, более 20 пассажиров были ранены. Расследование шло тяжелее некуда, возобновляется до сих пор, невзирая на то, что судебное разбирательство подходит к финишу. В мае 2017 года стартовал суд, в ходе которого по вновь открывшимся обстоятельствам скамью подсудимых пополнили новые фигуранты. На протяжении уходящего года пострадавшие в трагическом ДТП писали обращения к прокурору РФ Юрию Чайке и главе СКР. В судебный процесс до сих пор входят новые адвокаты. Ряд чиновников вынуждены были покинуть насиженные кресла, были отстранены от работы не только югорские следователи, но и сотрудники четвертого СУ СКР, что в ответе за весь Уральский федеральный округ.

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По мнению родителей погибших, еще не все ответственные лица попали в поле зрения суда и следствия. Руководитель Следственного комитета России взял данное дело под личный контроль. Известно, что на днях Александр Бастрыкин вновь встретится с пострадавшими на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

На данный момент перед судом по этому громкому делу предстали бывший директор МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк», где занимались юные акробаты, водитель автобуса и грузовика Volvo, между которыми произошло столкновение, представитель перевозчика, два сотрудника ГИБДД и исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта Нефтеюганска.

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Иронично звучит с учетом событий, что 2017 год был объявлен в Югре Годом детства. Уже в январе в федеральной повестке зловеще прозвучала спецшкола для малолетних преступников в Сургуте. Причем не покидает ее школа-интернат для малолетних преступников который год. Достаточно вспомнить самый громкий скандал 2015 года, когда 12 тамошних воспитанников совершили побег. В текущем году сургутская спецшкола прогремела наличием «смотрящего» в интернате, которого, кстати, назначило «следить за дисциплиной» руководство спецшколы. «Смотрящий», как полагает следствие, наводил порядок вымогательством денег с однокашников, истязанием детей, а также подозревается в изнасиловании воспитанниц спецшколы. На данный момент 17-летний «ответственный» находится под стражей. Ноябрьская поездка уполномоченного по правам ребенка ХМАО Татьяны Моховиковой показала, что «дорожная карта» рекомендаций по нормализации обстановки в интернате выполняется. Поверим выводам комиссии.

Ранее в сюжете:«Смотрящий» спецшколы югорского Сургута отправлен в СИЗО

Сургутскую резню, которая 19 августа потрясла всю страну, силовики лишь в середине декабря признали терактом. Напомним, от рук молодого уроженца Дагестана пострадало восемь человек. Самого нападавшего, орудовавшего в центре Сургута среди бела дня возле торгового центра ножом и топором, застрелили полицейские при задержании. Лишь 28 ноября был выписан из больницы тяжело пострадавший, за жизнь которого боролись врачи. Потерпевшие в резне получат от правительства Югры компенсации от 50 до 150 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести ранений. Группа аналитики «Яндекса» назвала сургутскую резню одним из ключевых событий уходящего года на Урале. Расследование преступления, которое по причине отсутствия убитых квалифицируется как покушение, также взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Ответственность же за сургутскую резню взяла на себя террористическая группировка, исповедующая радикальное течение ислама и запрещенная на территории России.

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Пока без Бастрыкина, но с давлением на Генеральную прокуратуру продвигается дело главного редактора «ОТВ-Югра» Эдуарда Шмонина, арестованного в апреле 2017-го. Кстати, он до сих пор находится под стражей. Его арест продлен в шестой раз, до 19 февраля 2018 года. Дело обрастает новыми высокопоставленными свидетелями и статьями обвинений. Эдуарда Шмонина подозревают в вымогательстве, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов и клевете. Подозреваемый свою вину отрицает. Обоснованностью содержания Шмонина под стражей ныне занимается по поручению Общественной палаты РФ Генпрокуратура России.

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«Вопросов к Эдуарду Шмонину много, и все они законодательно обоснованы, в том числе в части распространения скандальных видеозаписей, полученных незаконными методами. Единственным вопросом, обсуждавшимся ранее в рамках Комиссии ОП РФ по СМИ, остается избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу человека, не совершившего правонарушений, связанных с угрозой для жизни других людей», — пояснил свои просьбы в Генпрокуратуру зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

Вагончик тронулся — президент за машиниста

Добрый царь бережет державу от супостатов. В Югре эту аксиому выучили наизусть и активно жалуются президенту России Владимиру Путину. Видимо, потому что в регионе бить челом некому. Трудно сказать, что важнее для Югры было в 2017 году касаемо острых жилищных проблем — громкие уголовные дела, которых добились дольщики Лангепаса, или расселение балков по велению президента РФ. Обе проблемы набили в Югре оскомину. Причем участников долевого строительства в регионе оставил без крыши над головой даже правительственный фонд «Жилище», что добавило ускорения делу, дошедшему до самого верха. Впрочем, дольщики ХМАО до сих пор бьются за оплаченные квадратные метры и кричат, что им не нужны посадки, а нужны квартиры. В Югре на сегодня насчитывается 10 проблемных объектов долевого строительства, в реестре обманутых дольщиков состоит 126 человек. Три незавершенных дома находятся в Лангепасе, застройщик объектов находится под следствием и домашним арестом.

Ранее в сюжете: Застройщик из Югры под домашним арестом, люди — без квартир

«Не нужно забывать про обманутых дольщиков — они-то выплачивают кредиты, снимают жилье и до сих пор не могут въехать в свои квартиры. Для них вопрос времени стоит очень жестко. И в первую очередь с материальной точки зрения. Я уже молчу про моральную сторону вопроса: потраченные силы и нервы на то, чтобы получить жилье», — прокомментировал ситуацию депутат окружного парламента Виктор Сысун.

Ранее в сюжете: Обманутые дольщики Югры: «Нам нужны не посадки, а квартиры!»

Что касается проблемы расселения балков, или вагончиков-времянок, в ХМАО после прямой линии с президентом РФ к решению вопроса подошли, экстренно засучив рукава. Правительство Югры клятвенно обещало, что балков к 2020 году в регионе не будет, и миллиарды на это благое дело, даже затянув пояса, найдут. Энтузиазм дошел до того, что людей из времянок, поставленных в 70-х годах прошлого века, выселяют насильно. Напомним историю вопроса. Жительница балочного городка Энжи Барсукова из Нягани (ХМАО) в ходе прямой линии с президентом РФ 15 июня 2017 года продемонстрировала свой домишко — без канализации, с коричневатой водопроводной водой и без отопления. И просила Владимира Путина ускорить региональную программу расселения балочного жилья, действующую в Югре.

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Глава государства пообещал разобраться. В ХМАО стали выдавать сертификаты потенциальным переселенцам из вагон-городков. Выяснилось, что некоторые из них недовольны условиями переселения. Людям хотелось бы получить квартиры большей площади, получить компенсацию посолидней. К примеру, на одиноко проживающего человека положена жилплощадь на 1,7 млн рублей. Семьи получают больше, с учетом домочадцев. Деньги в руки не дают, сертификат не обналичивается, жилье можно приобрети лишь в ХМАО. Недовольных предупредили: либо соглашайтесь на то, что есть, либо насильно придется выселять незарегистрированных в балках людей через суд. Ведь вагончики не являются пригодными для жилья, значит, подлежат сносу. Законодательные меры невозможно применить лишь к тем, кто оформил балки в собственность.

Ранее в сюжете:Путинский вопрос: в Югре людей выселят из балков насильно

Без вмешательства президента РФ Владимира Путина не обошлось в конфликте между газовиками и дачниками Сургута. Дело в том, что конденсатопровод «Уренгой — Сургут», что является транспортной коммуникацией, обеспечивающей поставку на сургутский завод газа и нефти, был поставлен чернильными душами из Санкт-Петербурга (именно они выиграли тендер) на кадастровый учет летом 2017 года. Не зная реалий, по воздуху. И вокруг этого кадастрово учтенного, потенциально опасного объекта появилась так называемая зона минимально допустимых расстояний домов и прочих строений. В зону попали шесть тысяч земельных участков Сургута и Сургутского района, объекты капитального строительства, целый поселок Таежный и даже аэропорт.

Ранее в сюжете: В Югре судятся с газовиками: «Точку поставили, а про людей забыли»

Мэрия Сургута была вынуждена подать на газовиков в суд. Ответчиками являются ООО «Газпром переработка» и Росреестр. Данная история — всероссийская проблема. Аналогичный вопрос на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня 2017 года подняла жительница Челябинска. Власти Югры положились на решение данного вопроса со стороны федеральных органов.

Водоочистка-фантом и закрытые глаза чиновников

Под занавес года в Югре возвели «пропавшую» в январе в Пыть-Яхе водоочистку. Судьба ее оказалась трудной. По условиям договора подрядчик ООО «Инновационные технологии» за сумму без малого 90 млн рублей должен был провести весь объем работ с 22 по 30 декабря 2016 года. Но когда после новогодних празднеств в январе 2017 года общественники решили узнать, как за 10 дней возводятся серьезные объекты, то увидели вместо очистного сооружения чистое поле. Финал январской истории в декабре 2017 года был и радостным, и для кого-то печальным: водоочистку после трехкратного переноса сроков всё же запустили, а начальник УГХ Пыть-Яха очутился под стражей, так как подписал акт приемки практически сразу после перечисления денег подрядчику.

Ранее в сюжете: Югра: вместо водоочистки за 90 млн рублей — чистое поле

Также с 2016 года тянется дело о семерых сотрудниках департамента экономразвития ХМАО, которых подозревают во взятках. По данным следствия, с 2014 по 2016 год чиновники получали от разных фирм незаконные денежные вознаграждения за оформление лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, а также за укрывательство нарушений в обороте алкогольной продукции. В июле 2017 года их уголовные дела объединены в одно. Подозреваемые находятся под домашним арестом. По делу проходит также посредник из Ханты-Мансийска. Сегодня, 19 января, ряд СМИ сообщил, что дело затягивается из-за отстранения следователя, который вел дело чиновникоков депэкономразвития. Видимо, и с этим делом придется Бастрыкину разбираться.

Ранее в сюжете:Уже восемь фигурантов: коррупция в департаменте экономразвития Югры

А в июне 2017 года страна узнала, что Югра когда-то собиралась выплачивать молодым жителям региона «подъемные», как это делается в богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратах. Но как узнали, так и забыли, потому что Фонд поколений, из которого должны были пойти с 2018 года выплаты, решено ликвидировать. Идея предыдущего губернатора округа Александра Филипенко оказалась, по мнению большинства депутатов думы ХМАО, несостоятельной. Как выяснилось, норма, ранее утвержденная региональным законодательством, является неисполнимой и не спрягается с федеральными нормами, активы же Фонда поколений решено распродать. Средства, полученные от реализации имущества фонда, пойдут на единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей в честь 25-летия Конституции РФ, провогласившей ХМАО самостоятельным регионом. Выплата положена югорчанам, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории ХМАО и проживающим в регионе. По информации департамента общественных и внешних связей ХМАО, на 5 тысяч претендует 515 тысяч 309 молодых людей. Опыт Югры показывает: если на региональном уровне что-то не получается, то ссылайтесь на федеральные нормы, а лучше ищите правду у «доброго царя».

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Не обошли Югру и языковые проблемы, которые разгорались то тут, то там по всей территории России. Казымские ханты, журналисты и ученые-филологи просят правительство Югры сохранить традиционный хантыйский алфавит. Сейчас в Югре используется алфавит народа ханты, утвержденный решением исполнительного комитета Совета народных депутатов ХМАО №73 от 25 апреля 1990 года. Ученые из Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (Ханты-Мансийск), опираясь на неустойчивость хантыйского алфавита в различных югорских поселениях, решили окончательно его унифицировать: вместо ныне существующих 49 графем оставить 29 знаков. Вопрос унификации и сокращения хантыйского алфавита активно обсуждается и в правительстве ХМАО. Создана рабочая группа, которая изучает целесообразность использования новых либо сохранения старых графем. Сегодня в Югре хантыйский, мансийский и ненецкий изучают в 28 школах 1 769 учеников. Вопрос непраздный. Возможно, есть повод для референдума.

Ранее в сюжете:Начались протесты: В Югре просят сохранить хантыйский алфавит

И еще немного о науке. То есть о школьных учебниках. Скандал Дня знаний 2017 года с пособиями для первоклашек, где была опубликована карта России без Крыма и Калининграда, разрешился благополучно переизданием учебника. Но и здесь не обошлось без казуса, в порождении которого никто в ХМАО признаваться не желает. Издание с Крымом и Калининградом на карте вернули ученикам с помпой, в праздничной обстановке, пояснив детям, что их учебники стали еще ярче.

Ранее в сюжете:Почему в Югре не извинились за Россию без Крыма и Калининграда?

Отметим в итоге, что Югра в этом году получила установку весело встретить Новый год. Ханты-Мансийск, пять лет добиваясь звания новогодней столицы России, принимает в декабре 2017 года гостей в данном статусе, переняв эстафету у Тамбова. Чтобы достойно встретить рекордное число туристов, из бюджета ХМАО затрачено порядка 100 миллионов рублей. Четверть из них ушла на украшение города, чтобы люди ощущали праздник, невзирая на морозы предарктической зоны.

В пресс-релизах департамента общественных и внешних связей ХМАО замечено, что в Ханты-Мансийске насчитывается около 40 гостиниц, способных разместить у себя более пяти тысяч гостей. В мероприятии также задействованы турбазы и загородные дома отдыха. В департаменте туризма ХМАО разработан комплекс туров, ориентированных как на организованные группы туристов, так и на индивидуальные развлечения гостей региона.