Лазейки в законодательстве позволяют выкашивать вековой лес в Горном Алтае

Горно-Алтайск, , 14:33 — REGNUM Проблема с вырубками леса в Турочакском районе Республики Алтай требует скорейшего решения. Вот уже около года лес там буквально выкашивают, но предпринять меры к нарушителям невозможно по той простой причине, что территория, где произрастают деловые сосны, относится к землям сельскохозяйственного назначения. В этом убедились активисты Общероссийского народного фронта по итогам очередного рейда, извещает официальный сайт ОНФ.

По словам местных жителей, этой осенью вырубки активизировались в разы, но если их не остановить, то территории грозят серьезные экологические проблемы. В частности, пострадает Телецкое озеро (этот природный объект, включенный в список всемирного природного наследия, находится неподалёку).

«Увиденное нами шокирует: выпиливаются вековые сосны — отборная древесина. Ни о каких мелиоративных работах по сведению древесной-кустарниковой растительности речи здесь не идет. Уничтожается сосновый лес, расположенный вдоль главной водной артерии республики, реки Бии, где нерестятся разные виды рыб», — отметила член регионального штаба ОНФ Ирина Савченко.

Проблемой обеспокоен и член Алтайского отделения Русского географического общества Сергей Белоконь. По его словам, вырубка леса по берегам рек, в том числе реки Бия, неизбежно приведёт к усилению паводков в Бийске и Барнауле, а также ниже по течению.

«Это осложнит и общую ситуацию на рынке, поскольку с этой дешёвой древесиной не смогут конкурировать местные производители. А нехватка исконного леса в Горном Алтае приведёт к наплыву желающих поживиться за счёт Алтайского края и Бийска в частности», — отметил общественник.

По его словам, рубят в Чойском и Турочакском районах Республики Алтай, а в Бийске строят общежития, пилорамы и базы лесопереработки.

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Азата Газизова, необходимо добиться, чтобы все сельские леса были поставлены на кадастровый учет и переданы в лесной фонд.

«Необходимо устранить лазейку, которой пользуются жулики, уничтожая особо ценные леса и мотивируя это тем, что якобы они по бумагам лесами и вовсе не являются», — подчеркнул Газизов.

Эту проблему активисты ОНФ планируют поднять на «Форуме Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее», так как считают, что её решение должно состоятся на федеральном уровне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, скандалы с масштабной вырубкой лесов происходили недавно в Иркутской области, а также Забайкальском и Алтайском крае.

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