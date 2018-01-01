Названа самая популярная женщина 2017 года по версии «Яндекс»

Москва, , 03:08 — REGNUM Оперная певица и вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Мария Максакова стала самой популярной женщиной по итогам исследования поисковых запросов жителей России, сообщает «Яндекс».

По мнению авторов рейтинга, внимание к личности Максаковой значительно выросло после убийства её супруга — бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Максакова и Вороненков бежали на Украину в начале 2017 года. Вороненков заявлял, что у него имеется компромат на российские власти.

В первую пятёрку популярных женщин вошла певица Юлия Самойлова, которой не удалось выступить на Евровидении из-за запрета украинских властей. В список также попали скандальные Диана Шурыгина и Анастасия Волочкова.

На десятом месте оказалась супруга действующего президента Франции Эммануэля Макрона — Брижит Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в список самых влиятельных женщин России по версии журнала Forbes вошли глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

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