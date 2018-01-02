В Японии иероглифом 2017 года стало название КНДР

Киото, Япония, , 03:49 — REGNUM В Японии иероглифом года стал символ «кита», означающий «север». Так в просторечье в стране именуют КНДР, говорится в сообщении телеканала NHK News.

Иероглиф используется в основном при обозначении соответствующей стороны света. По всей вероятности, такой выбор сделан в связи с ракетными стрельбами в Северной Корее.

Также выбор связан с серьёзными проливными дождями, нанесшими урон сельскому хозяйству на севере Японии.

Традиция выбора иероглифа года связана с храмом «Храмом Чистой воды» (Киёмидзу-дэра), расположенном в древней столице Киото. Символ выбирают путем голосования среди жителей, а результат оглашают 12 числа 12 месяца.

Основным инициатором этой традиции является буддийский монах Сайхан Мори — он же и провел церемонию оглашения главного в этом году иероглифа.

В 2016 году символом года был выбран иероглиф «кин», означающий «золото», «деньги». А в 2015 году выбрали знак «Ан» — «дешевизна», «безопасность».

Читайте ранее в этом сюжете: Названо слово года в США по версии словаря Meriam-Webster