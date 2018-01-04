Человек, подаривший «зрение» слепому

Анастасия Алексеева, , 00:05 — REGNUM

Ровно 209 лет назад, 4 января 1809 года, родился человек, чье имя, пожалуй, знакомо каждому. Человек, чье изобретение позволило незрячим людям увидеть мир по-новому — автор азбуки для слепых Луи Брайль.

Брайль родился в семье ремесленника в небольшом французском городе Кувре. В возрасте трех лет в жизни мальчика произошло несчастье, которое предопределило его дальнейшую судьбу и стало отправной точкой на пути будущего изобретения. Брайль любил играть в мастерской отца и однажды случайно повредил себе глаз шилом. К пяти годам инфекция распространилась на второй глаз и сделала мальчика абсолютно слепым.

Недуг не стал преградой в развитии ребенка: родители уделяли большое внимание его образованию и научили читать с помощью дощечек, в которые были забиты гвозди. Позже Брайль пошел в деревенскую школу и проявил незаурядные способности в учебе. Учитель настоял на том, чтобы 10-летнего мальчика отправили в Парижский государственный институт для слепых детей.

В alma mater студентов обучали грамоте, музыке, вязанию и ткачеству. Большое внимание уделялось развитию тактильного чувства и умению познавать мир через прикосновения. Учебников для слепых было мало, а письмо и вовсе отсутствовало. В то время слабовидящих детей обучали с помощью «ночной азбуки» Барбье. Такую систему солдаты использовали для того, чтобы читать донесения в темное время суток при отсутствии источников света. В основе азбуки лежало прокалывание отверстий в картоне, которые располагались в две колонки по шесть штук и представляли собой различные звуки.

Юного Брайля, для которого чтение стало одним из любимых занятий, такая система не устраивала: слишком много отверстий, отсутствие знаков препинания и нот, а в дополнение к этому на азбуку не распространялись правила правописания. С 12 лет мальчик начинает проводить эксперименты по созданию собственной азбуки, в основу которой также легло прокалывание картона.

Свою работу Брайль закончил спустя три года и представил метод, основанный на использовании точек, расположенных в две колонки по три штуки и образующих 63 комбинации. Совершенствуя свой шрифт, юноша добавил в него знаки препинания, цифры и ноты. В 1829 году Брайль опубликовал небольшую инструкцию к использованию новой азбуки, однако в институте не спешили внедрять изобретение, ссылаясь на то, что шрифт неудобно читать зрячим преподавателям.

Тем не менее Брайля не остановила эта преграда, и он продолжил работу над шрифтом. Окончательный вариант новой азбуки общество увидело в 1837 году. Вернуться к рассмотрению шрифта Брайля настояли слепые и слабовидящие люди. Наконец, совет института принял новую азбуку. Тогда же было решено напечатать «Краткую историю Франции». С выходом книги новая система письменности обрела право на жизнь: рельефно-точечный шрифт признали более удобным и приняли за основу.

До 1854 года методом Брайля в основном пользовались в стенах родного института изобретателя, однако впоследствии шрифт был официально признан во Франции и начал распространяться в европейских странах. В 1878 году на всемирном конгрессе в Риме шрифт Брайля утвердили как наиболее подходящий метод чтения и письма для слепых. Однако его изобретателю не суждено было увидеть свой триумф — 6 января 1852 года Луи Брайль умер от туберкулеза.

В России шрифт Брайля распространился благодаря педагогу и общественному деятелю Анне Адлер, которая в 1885 году напечатала книгу «Сборник статей для детского чтения, посвященный слепым детям» в количестве ста экземпляров. Качество издания не уступало лучшим европейским образцам. С тех пор 1885 год принято считать годом рождения брайлевской печати в России.

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