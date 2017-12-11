Самые экологичные города России: тройка лидеров не меняется

Москва, , 07:40 — REGNUM Хуже всего дела с экологической обстановкой в России обстоят на сегодняшний день в Челябинской области. Потеснив Свердловскую область, этот регион стал последним в экологическом рейтинге субъектов РФ по итогам осени 2017 года, который представила общественная организация «Зелёный патруль», заняв 85-е место.

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Ухудшили свои позиции за три месяца Еврейская автономная область (78-е место) и Нижегородская область (76-е место). А вот Московская и Иркутская области осталась при своих 83-м и 82-м местах соответственно.

Также среди субъектов РФ, в которых ситуация с экологией пока оставляет желать лучшего, оказались Севастополь (81-е место), Брянская область (80-е), Республика Бурятия (79-е место), Ленинградская область (77-е место). Как отмечают эксперты, это в основном города с хорошо развитой промышленностью, сообщает RT.

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А вот похвастаться благополучной экологической ситуацией могут Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Они стали лидерами рейтинга.

«Тройка лидеров рейтинга остаётся неизменной уже на протяжении четырёх лет. Хорошую экологию этим субъектам обеспечивает отсутствие промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду», — пояснил председатель «Зелёного патруля», член Общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин.

Также в десятке субъектов РФ с хорошей экологической ситуацией — Курская область (поднялась на шесть пунктов до четвёртого места), Санкт-Петербург (на пятом месте). Далее идут Мурманская область, Чувашия, Ульяновская область, Краснодарский край и Республика Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, экологический рейтинг субъектов РФ «Зелёный патруль» представляет четыре раза в год. По итогам лета 2017 года в аналогичном исследовании тройка лидеров выглядела так же, как и осенью: Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

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