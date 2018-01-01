Вашингтон, , 00:46 — REGNUM В США назван главный цвет 2018 года. Об этом на своём сайте сообщил исследовательский центр Pantone.

По мнению Pantone, главным цветом будет фиолетовый оттенок Ultra Violet.

«Резкий и провокационный фиолетовый оттенок 18−3838 Ultra Violet символизирует оригинальность, изобретательность и дальновидное мышление, устремлённое в будущее», — говорится в сообщении.

В 2017 году Pantone объявлял главным цветом зелёный оттенок Greenery, названный им цветом свежей листвы.

Как заявила вице-президент института Лори Прессман, США политически разделены, и то же самое происходит во всем мире. На сайте компании перечисляются несколько палитр с оттенками, которые хорошо сочетаются с главным цветом года.

Специалисты института выбирают цвета года с 1999-го. Названный ими оттенок на 2017 год широко представлен в весенней природе. Он также имеет историческое значение: к примеру, этот цвет использовался в движении суфражисток начала ХХ века и протестных движениях 1960-х и 1970-х годов.

Главными в 2016 году были оттенки «розовый кварц» и «голубая безмятежность», в 2015-м — тон «марсала».

Напомним, Pantone выбирает самые популярные цвета нового сезона каждый декабрь. За этими прогнозами пристально следят дизайнеры и ритейлеры.