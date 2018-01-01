Самые хорошо и плохо одевающиеся мужчины: рейтинг журнала GQ

Лондон, , 03:43 — REGNUM Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», сташ самым безвкусно одетым мужчиной 2017 года по версии журнала GQ.

На втором месте антирейтинга — 60-летний британский актер и писатель Пол Мертон. На третьем месте оказался спортивный автомобиль Shmee150.

Кроме того, в список попали бывший лидер группы The Smiths Стивен Моррисси, шведский видеоблогер PewDiePie (Феликс Чельберг), бизнесмен Илон Маск и диджей Marshmello (Крис Комсток).

Также плохо одевающимися были признаны депутат британского парламента от консервативной партии Джакоб Рис-Могг и режиссер-документалист Луи Теру.

В рейтинге самых стильных лидером стал актер Мэтт Смит, вторую строчку занял американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс). Замыкает тройку лидеров актер Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода», «День независимости»).

Самыми стильными также стали певец Гарри Стайлз, артист Эндрю Гарфилд, рэпер Скепта (Джозеф Аденуга), актеры Риз Ахмед и Райан Рейнольдс.

Рейтинг и антирейтинг составили журналисты GQ при помощи известных дизайнеров, в том числе им помог Джорджио Армани.