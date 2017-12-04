Вторник, 19 Декабря 2017 года
19:36:54 МСК

Видео с барнаульскими тигрятами набрало более 200 тыс. просмотров

Общество

На видео видно, как один тигрёнок ест мясо, а другой кувыркается в снегу

Барнаул, 4 декабря 2017, 13:27 — REGNUM  Сотрудники барнаульского зоопарка опубликовали видео, на котором запечатлены два пятимесячных тигрёнка. Ролик опубликован на странице зоопарка «ВКонтакте».

На видео видно, как один тигрёнок ест мясо, а другой кувыркается в снегу. В описании к видео пользователям было предложено угадать, кто из них мальчик, а кто — девочка.

Оказалось, что девочка серьёзно сидит и ест мясо, а кувыркается мальчик. Отмечается, что тигрята родились в конце июня.

За первые сутки видео набрало более 200 тыс. просмотров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Смоленской области были выпущены в дикую природу 11 зубров.

Читайте также: В Смоленской области 11 зубров выпустили в дикую природу

Читайте ранее в этом сюжете: «Не спасайте белых лебедей!» — просят орнитологи уральцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зоопарки, океанариумы

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить