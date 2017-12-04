Видео с барнаульскими тигрятами набрало более 200 тыс. просмотров

Барнаул, , 13:27 — REGNUM Сотрудники барнаульского зоопарка опубликовали видео, на котором запечатлены два пятимесячных тигрёнка. Ролик опубликован на странице зоопарка «ВКонтакте».

На видео видно, как один тигрёнок ест мясо, а другой кувыркается в снегу. В описании к видео пользователям было предложено угадать, кто из них мальчик, а кто — девочка.

Оказалось, что девочка серьёзно сидит и ест мясо, а кувыркается мальчик. Отмечается, что тигрята родились в конце июня.

За первые сутки видео набрало более 200 тыс. просмотров.

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