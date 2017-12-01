В алтайском «политехе» прошел фестиваль физики

Барнаул, , 10:44 — REGNUM Научные игры, турниры, викторины, математические фокусы и загадки, удивительные физические эксперименты и лекции — это еще не все пункты программы Фестиваля физики, в котором приняли участие более 800 школьников. Мероприятие прошло в Барнауле на базе Алтайского государственного технического университета уже в четвертый раз. В этом году в организации фестиваля активно участвовали преподаватели центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

Задача научного праздника — заинтересовать детей естественными науками и рассказать, что это не просто сухие формулы, но и возможность почувствовать себя созидателем.

«Наша задача — показать, что эти точные и естественные науки — ядро наук, которые изучают законы мироздания. Важно зажечь интерес к предметам у школьников. Фактически это обеспечит их желание осваивать профессии инженеров, конструкторов, становиться учеными-исследователями, заниматься созидательной, конструктивной деятельностью», — отметила Ольга Андрухова, директор центра детского научного и технического творчества «Наследники Ползунова».

Как сообщили ИА REGNUM в управлении по внешним связям Сибирской генерирующей компании, преподаватели и студенты в течение всего фестиваля рассказывали гостям о физических законах и их проявлении в повседневной жизни, проводили занимательные интерактивные программы, мастер-классы, демонстрировали опыты по оптике, молекулярной физике и термодинамике, механике, электричеству и магнетизму привлекая зрителей. Всего работало порядка 30 различных площадок, участниками которых мог стать каждый пришедший.

Особый восторг у детей вызвали опыты с жидким азотом. Температура вещества составляет почти минус 200 градусов Цельсия и погруженные в него предметы моментально замерзают. Разбить замороженную в азоте розу о спину преподавателя оказалось интересной забавой и ярким зрелищем. Застывая в азоте цветок превращается в, можно сказать, хрустальный. А воздушные шарики, как оказалось, не лопаются под весом даже троих подростков — главное правильно распределить давление.

Дети успешно проходили испытания. Так семиклассник Илья Рипетун с легкостью смог объяснить закон сохранения момента импульса на примере задачи со скамьей Жуковского: «Да, собственно, нечем хвастаться, по физике у меня тройка. Но затем и пришел, чтобы что-то новое узнать, принять участие в экспериментах. Планирую поступать в политех».

Участвовали в научном фестивале и совсем юные школьники, например, третьеклассник Денис Болбуков пришел вместе с мамой. Он рассказал, что решил последовать примеру брата, который уже учится в АлтГТУ.

Вместе с тем на фестивале можно было также посостязаться в знаниях. Для этого были предусмотрены викторины, квесты, турнир и даже научная «Мафия». Памятные подарки победителям предоставили энергетики СГК.

Отметим, фестиваль физики вызвал интерес СМИ. По его итогам своими впечатлениями поделились со слушателями популярной радиостанции Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки АлтГТУ, и Диана Чудосай, десятиклассница барнаульской гимназии №42. Во время прямого эфира они также разыграли приз от Сибирской генерирующей компании. Для того, чтобы победить, нужно было первым дозвониться в эфир и правильно ответить на вопрос из обрасти физики: какое поле возникает вокруг любого физического предмета? Версии были самыми разнообразными: электромагнитное, пассионарное и другие. Однако правильный ответ в этот день все-таки прозвучал.

Как считают гости и организаторы, со своей задачей фестиваль справляется — у детей закрепляется интерес к физике. Это дает надежду, что в будущем «политех» будет выпускать ещё больше квалифицированных специалистов, которые придут работать, в том числе, и на предприятия энергетики.