Основной досуг жителей России — дом, дача, дети

Москва, , 06:49 — REGNUM На первом месте проведения досуга у жителей России стоит домашнее хозяйство. Причем количество граждан, для которых дом, дача и дети занимают всё свободное время, выросло с 47% в 2010 году до 60% в 2017 году. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте проведения досуга — отдых на природе и хобби. Число любителей отдыхать на природе выросло с 17% в 2010 г. до 34% в 2017 г. Число респондентов, имеющих хобби, (рукоделие, фотография и др.) — с 11% до 26% соответственно.

Третье место проведения досуга занимают встречи с друзьями (30%).

Кроме того, жители России тратят свободное время на компьютер, интернет и т.п. (с 5% в 2005 г. до 21% в 2017 г).

Чтение книг занимает свободное время около четверти граждан РФ (24% в 2010 г., 23% в 2017 г.).

При этом сдают позиции телевидение и радио. Так, если еще семь лет назад им посвящали часть своего досуга 63% опрошенных, то сегодня — 29%.

Слушают музыку 9% граждан (22% в 2010 г.), более 10% ходят в кинотеатры, спортклубы, спортивные секции посещают 12% респондентов.

Опрос проведен 20−21 ноября 2017 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

Читайте также: Жители России стали чаще ходить в кино, театры и музеи: опрос